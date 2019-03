Kehl-Foto und Hakimi-Gerüchte sorgen für Unruhe beim BVB

Ein Foto von Sebastian Kehl sorgt für Unruhe beim BVB

Nach nur einem Sieg aus den letzten acht Pflichtspielen befindet sich Borussia Dortmund in einer veritablen sportlichen Krise. Doch auch abseits des Platzes geht es beim BVB offenbar nicht mehr so harmonisch zu wie im ersten Saison-Halbjahr.

Ein Indiz: Ein in den sozialen Netzwerken veröffentlichtes Foto von Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, soll in der Mannschaft laut "Sport Bild" für Verwunderung gesorgt haben.

Kehl postete den Schnappschuss von sich eine halbe Stunde vor dem Anpfiff des Hinspiels im Champions-League-Achtelfinale bei Tottenham Hotspur (0:3) aus dem Wembley-Stadion. Und das, obwohl der langjährige Kapitän die Profis vor der Saison zu mehr Augenmaß bei ihren Social-Media-Aktivitäten ermahnt hatte.

Zudem machen Gerüchte über das unprofessionelle Verhalten von Achraf Hakimi die Runde. Der von Real Madrid ausgeliehene Außenverteidiger soll regelmäßiger Gast im Dortmunder Nachtleben sein.

Vielen Dank für Eure vielen Glückwünsche zu meinem Geburtstag heute. Immer schön zu wissen dass Ihr da draussen seid und an mich denkt 🖤💛 Das schönste Geschenk wäre natürlich der Sieg unserer Jungs gegen @SpursOfficial heute. Drückt die Daumen! @BVB @ChampionsLeague #TOTBVB pic.twitter.com/aB3v4utKIN — Sebastian Kehl (@sebastiankehl) 13. Februar 2019

Dazu passt, dass die Formkurve des 20 Jahre alten marokkanischen Nationalspielers nach einer starken Hinrunde zuletzt steil nach unten zeigte. Im Rückspiel gegen Tottenham (0:1) rückte Hakimi ins zweite Glied. Die defensiven Außenpositionen besetzten stattdessen der gelernte Innenverteidiger Abdou Diallo sowie Marius Wolf, eigentlich auf dem Offensivflügel zuhause.

Apropos Wolf: Der Neuzugang von Eintracht Frankfurt bekam in den letzten Monaten von Trainer Lucien Favre kaum Einsatzzeit, betätigte sich aber in dieser Zeit umso intensiver mit seiner Kampagne #unleashthewolf in den sozialen Netzwerken.