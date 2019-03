Sanches: War nicht bereit für Bayern-Wechsel

Renato Sanches hatte sich das Leben beim FC Bayern leichter vorgestellt

Renato Sanches kommt beim FC Bayern auch in dieser Saison nicht über die Rolle des Reservisten hinaus. Der Portugiese ist weit weg davon, unter Trainer Niko Kovac den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen. Er selbst hatte sich sein Engagement beim deutschen Rekordmeister laut eigener Aussage ganz anders vorgestellt.

Nach der Europameisterschaft 2016 dachte er, er sei für den Druck in der Bundesliga gerüstet, berichtete Sanches in einem Beitrag auf der "Players Tribune". "Ich dachte, ich sei bereit. Aber ich habe schnell rausgefunden, dass ich es nicht war", gab der Portugiese zu.

Der Fußball in München und Deutschland unterscheide sich sehr vom Fußball in der portugiesischen Liga, gestand der 21-Jährige: "In Portugal bin ich einfach nur gelaufen und gelaufen, weil meine technischen Fähigkeiten und meine Übersicht die Müdigkeit kaschiert haben. In Deutschland kann man auch rennen, aber das Spiel ist so schnell, dass man alles koordinieren muss, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden."

Sanches: "Plötzlich war ich monatelang außer Gefecht"

Seine erste Saison in München sei nicht ideal gelaufen. "Ich weiß das. Ich habe gehört, was die Menschen über mich gesagt haben", so Sanches. "Das Schlimmste war: Ich habe versucht, zu meinem Spiel zu finden, aber ich konnte es einfach nicht. Deshalb bin ich zu Swansea gegangen. Um zu spielen, um Minuten zu bekommen."

In Wales wurde der Mittelfeldspieler allerdings auch nicht glücklich. Zahlreiche Verletzungen bremsten ihn aus. "Ich hatte vorher nie Verletzungsprobleme, und plötzlich war ich monatelang außer Gefecht, habe alleine in meiner Wohnung gesessen und habe es den ganzen Tag Regnen gesehen", erinnerte sich Sanches.

FC Bayern "kann sich weiter verbessern"

Im Sommer 2018, nach seiner Rückkehr zum FC Bayern, habe er das Gefühl gehabt, sein Spiel komme wieder zurück. "Nachdem wir die EM gewonnen haben, hatte ich große Ziele. Diese Ambitionen habe ich immer noch, aber diese Träume kommen nach neuen Träumen. Ich will gut in Form kommen, ich will mehr Minuten spielen. Ich will die Menschen in München sagen hören: 'Das ist der Renato, den wir verpflichtet haben.'"

Er fühle, dass er dieses Ziel im Laufe der Zeit erreicht. "Die Saison wurde für uns und für mich zuletzt besser. Ich weiß, dass wir uns weiter verbessern können. Und ich weiß, dass ich noch viel mehr leisten kann. Meine Reise war nicht einfach. Aber sie ist noch nicht vorbei. Noch nicht mal annähernd", erklärte der Portugiese.