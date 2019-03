Zwei Spiele Sperre für Paderborns Hünemeier

Uwe Hünemeier fehlt dem SCP in den kommenden Wochen

Uwe Hünemeier vom Zweitligisten SC Paderborn ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen unsportlichen Verhaltens für zwei Spiele gesperrt worden.

Dadurch fehlt der 33 Jahre alte Kapitän seinem Klub in den Ligaspielen am kommenden Sonntag gegen den FC Ingolstadt sowie am 30. März bei Union Berlin.

Der Abwehrspieler war am vergangenen Samstag beim 1:2 der Ostwestfalen bei Erzgebirge Aue nach einer Notbremse in der 45. Minute von Schiedsrichter Lasse Koslowski des Feldes verwiesen worden.