Real: Will Zidane Hakimi vorzeitig zurück?

Achraf Hakimi ist von Real Madrid zum BVB verliehen

Obwohl Achraf Hakimi noch bis 2020 an Borussia Dortmund ausgeliehen ist, steht womöglich eine vorzeitige Rückkehr des marokkanischen Außenverteidigers zu Real Madrid im Raum.

Die spanische Sportzeitung "AS" spekuliert, Reals neuer alter Trainer Zinédine Zidane könnte versuchen Hakimi bereits in diesem Sommer nach Madrid zurückzuholen. In diesem Fall, so das Blatt weiter, müssten sich die Königlichen mit dem BVB einigen - und womöglich eine Kompensationszahlung leisten.

Zidane hatte Hakimi im Herbst 2017 zu seinem Profi-Debüt beim Champions-League-Sieger verholfen. Insgesamt absolvierte der Nationalspieler 17 Pflichtspiele unter Zidane, wechselte nach dessen Abschied vor der laufenden Saison aber nach Dortmund, um dort noch mehr Spielpraxis zu sammeln.

Hakimi gehörte beim BVB in der starken Hinrunde zu den Leistungsträgern und überzeugte mit starken Auftritten in Bundesliga und Champions League. Zur Zeit durchläuft der 20-Jährige allerdings eine veritable Formkrise.