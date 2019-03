Löw gibt Neuer und Kroos Einsatzgarantie

Bundestrainer Joachim Löw hofft auf einen guten Start in die EM-Quali

Joachim Löw kann für den Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die EM-Qualifikation am Sonntag in Amsterdam gegen die Niederlande mit Leroy Sané und Serge Gnabry planen.

Die beiden Offensivspieler seien "soweit fit" und damit "einsatzfähig", berichtete der Bundestrainer vor dem Abschlusstraining des DFB-Teams in der Johan Cruyff Arena.

Sané war am Mittwoch beim 1:1 gegen Serbien in der Endphase bei einem groben Foulspiel am Fuß verletzt worden. Bayern-Profi Gnabry hat eine Erkältung auskuriert.

Manuel Neuer wird gegen die Elftal im Tor stehen und das Team damit als Kapitän anführen, wie Löw bestätigte. Auch Toni Kroos rückt nach der Pause gegen Serbien wieder in die Startformation. "Toni Kroos ist für uns unverzichtbar", stellte Löw klar.

Nach dem 0:3 gegen die Niederlande im Oktober in der Nations League blicke er der Neuauflage in Amsterdam mit einem "guten Gefühl" entgegen, verkündete der Bundestrainer: "Natürlich ist die Mannschaft in der Lage, hier zu bestehen. Wir wollen die EM-Qualifikation erfolgreich beginnen."

💬 Joachim #Löw vor #NEDGER 🇳🇱🇩🇪



"Die Holländer sind eingespielt und hochmotiviert. Aber unsere Mannschaft ist in der Lage, hier morgen ein sehr gutes Spiel zu machen – und das wird sie auch."#DFBPK | #DieMannschaft — Die Mannschaft (@DFB_Team) 23. März 2019

Die wichtigsten Aussagen der PK zum Nachlesen:

+++ Löw über den Plan für die kommenden Jahre +++

"Ich habe mir darüber sehr viele Gedanken gemacht, auch über einzelne Spieler und die Anforderungen an bestimmte Positionen. Ich habe eine klare Vorstellung, wie wir Fußball spielen wollen. Wir müssen uns jetzt aber erst einmal in der Mannschaft finden, daran müssen wir arbeiten. Das muss in den nächsten Spielen forciert werden. Das ist derzeit ein Findungsprozess innerhalb der Mannschaft."

+++ Löw über die Angeschlagenen Sané und Gnabry +++

"Der Fuß war schon ein bisschen geschwollen, aber er hat gestern schon normal mittrainiert. Die Situation mit Serge Gnabry war so abgesprochen, dass er gegen Serbien pausiert. Morgen ist er aber einsatzbereit."

+++ Löw über die Auswirkungen des Konkurrenzkampfes im Tor +++

"Ich glaube, dass der Manuel die ganze Zeit lang seine Intensität und Konzentration immer sehr hoch gehalten hat. Die muss er jetzt nicht erst noch verschärfen. Er ist immer schon sehr fokussiert und klar gewesen, da braucht es keinen Konkurrenzkampf."

+++ Löw über die Rolle von Toni Kroos +++

"Ich hatte das Gefühl, dass er sich wieder gefangen hat. Er ist über Jahre hinweg auf höchstem Niveau unterwegs. Ein Spieler wie Toni Kroos ist für jede Mannschaft ein Gewinn und für uns einfach unersetzbar."

+++ Löw über die Erwartung an da Spiel +++

"An eine Niederlage denken wir nicht. Man hat auch schon in Gelsenkirchen gesehen, dass wir mit einer jungen Mannschaft in der Lage waren, das Spiel zu kontrollieren. Aber natürlich wirken die Niederländer wie eine eingespielte Truppe mit einer guten Stimmung. Wir werden aber morgen ein gutes Spiel machen."

+++ Löw über den Mangel an Trainingseinheiten +++

"Ich hätte auch gerne eine intensivere Einheit absolviert. Gestern haben wir über taktische Dinge gesprochen, heute kann man sowas nicht mehr machen, weil wir im fremden Stadion sind, da bleibt sowas nie im Verborgenen. Vieles spielt sich jetzt in den Gesprächen ab. Wir haben einfach nicht viel mehr Möglichkeiten, zu trainieren."

+++ Löw über das Personal +++

Was klar ist: Manuel Neuer und Toni Kroos werden in die Mannschaft rücken. Ich haben Toni gegen Serbien ganz bewusst diese Pause gegeben, weil er in Madrid viel gespielt hat. Eine endgültige Entscheidung über die genaue Aufstellung habe ich ansonsten aber noch nicht getroffen. Ich will an dieser Stelle auch noch nichts dazu sagen, ob wir mit Dreier- oder Viererkette spielen"

+++ Löw hat keine schlechten Erinnerungen an Amsterdam +++

"Ich habe kein mulmiges Gefühl. Wir haben seitdem ja auch noch auf Schalke gegen die Niederlande gespielt, deshalb ist mein Gefühl gut."

+++ Löw über das bevorstehende Spiel +++

"Natürlich war die ganze Woche darauf ausgerichtet. Hier in Amsterdam ist es immer ein besondere Stimmung, wenn Deutschland und die Niederlande aufeinander treffen. Wir wollen positiv in die Qualifikation starten. Der Fokus lag nach dem Serbien-Spiel voll auf diesem Spiel."

+++ Jetzt kommt Jogi Löw +++

Nun nimmt der Bundestrainer auf dem Podest Platz, Kroos verabschiedet sich derweil.

+++ Kroos über die Ausbootung der Weltmeister +++

"Keiner von uns kann das beurteilen, weil wir nicht dabei waren. Was mir bei der Debatte deutlich zu kurz kommt, ist dass es um die sportliche Entscheidung geht. Es geht immer nur um das Drumherum. Sportlich muss man die Entscheidung aber einfach akzeptieren, wenn die Leistung nicht mehr stimm. Das hat auch nichts mit dem Alter zu tun."

+++ Kroos über seine Einschätzung zur Torwart-Frage +++

"Ich bin kein Torwart-Trainer. Ich glaube, dass wir uns glücklich schätzen können, dass wir zwei solche Torhüter haben. Ich sehe Marc-André natürlich öfter, weil er in Barcelona spielt. Aber da kann es eigentlich keine falsche Entscheidung geben."

+++ Kroos über das Zusammenspiel mit Kimmich +++

"Ich glaube, dass wir zusammen in letzter Zeit viele gute Spiele gemacht haben und dass das eine sehr gute Option für die Zukunft ist."

+++ Kroos über die Schlüsse aus der Nations League +++

"Das Heimspiel gegen die Niederlande auf Schalke kann ein Stück weit als Vorbild dienen. Ich glaube wir haben dort ein gutes Spiel gemacht und dass wir einige Aspekte aus diesem Spiel mitnehmen können.

+++ Kroos über den Vorteil der neuen Spielweise +++

"Die Erkenntnis der WM war, dass wir mehr Schnelligkeit in der Spitze brauchen. Auf meiner Position ist das nicht so sehr gefragt, ins Eins-gegen-Eins zu gehen. Aber trotzdem ist das für mein Spiel auch gut, vorne mehr Stationen zu haben, die in die Tiefe gehen."

+++ Kroos über die Folgen einer möglichen Niederlage +++

"Ich denke da gar nicht daran, wie es sein könnte zu verlieren. Wenn es dazu kommt, dann können wir dann darüber sprechen, aber nicht hier im Vorfeld."

+++ Kroos auf die Frage nach Dreier- oder Viererkette +++

"Es ist abhängig vom Gegner für welches System wir uns morgen entscheiden. Ich fühle mich mit beiden Varianten wohl."

+++ Kroos über mögliche Ruhepausen +++

"Meine Vereinbahrung mit dem Bundestrainer steht noch. Ich fühle mich bestätigt, da ich auch in diesem Jahr wieder viele Spiele gemacht habe. Mein Ziel ist es, im Sommer 2020 auf absolutem Top-Niveau zu sein."

+++ Kroos über die Kritik an seinem Spiel bei Real +++

"Wenn man als Medien drei Jahre lang kaum negative Sachen finden kann, dann arbeitet man auch den bisschen auf den Moment hin, wenn man mal wieder etwas Negatives findet. Aber diese Kritik hat kaum Inhalt. Meine Spielweise hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Ich bin der Erste, der sagt, dass ich in dieser Saison nicht konstant auf dem höchsten Niveau war. Aber zu sagen, ich sei ein Dieseltraktor ist einfach nur Quatsch. Die Kritik muss konstruktiv sein."

+++ Kroos über das Fehlen vom Hummels, Boateng und Müller +++

"Ich habe immer das Vertrauen gespürt. Das Drumherum der drei war sicher wichtig, gerade was Thomas immer gemacht hat. Aber das Fußballerische ändert sich nicht. Natürlich haben sich auch ein paar Sachen geändert, aber so dramatisch ist das alles nicht. Viele Spieler, die morgen spielen werden, haben schon Erfahrung in der ersten Mannschaft gesammelt."

+++ Kroos über das Spiel +++

"Man kann sich nicht aussuchen, gegen wen man ran muss. Unser Ziel ist es so oder so, hier erfolgreich zu sein. Ob jetzt oder erst später ist zweitrangig. Ich sehe uns da morgen alles andere als chancenlos."

+++ Die Pressekonferenz beginnt +++

Pünktlich beginnt die PK aus Amsterdam. Zunächst stellt sich nur Toni Kroos auf dem Podest, Jogi Löw fehlt noch.

+++ Toni Kroos bei PK dabei +++

Neben dem Bundestrainer wird auch Toni Kroos auf der Pressekonferenz Rede und Antwort stehen. Der Führungsspieler wurde beim Test gegen Serbien noch geschont, könnte gegen die Niederlande aber zu einem wichtigen Faktor werden.

+++ Setzt Löw auf die Debütanten? +++

Fraglich bliebt, inwiefern Löw seine Verjüngungskur konsequent fortsetzen wird. Niklas Stark und Maximilian Eggestein hoffen gegen die Niederlande auf ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft. Doch auf zu viele Experimente wird sich Löw vermutlich nicht einlassen: Toni Kroos, der gegen Serbien noch 90 Minuten auf der Bank saß, drängt beispielsweise wieder in die Startelf. Auch Manuel Neuer scheint im Tor gesetzt.

+++ Niederlande schießt sich vor dem Duell heiß +++

Pünktlich für das Spiel gegen den großen Nachbarn haben sich die Niederländer derweil eindrucksvoll in Form geschossen: Im ersten Qualifikationsspiel am Donnerstag siegte Oranje gegen Weißrussland deutlich mit 4:0. Die DFB-Elf wusste hingegen mit 1:1 gegen Serbien nur bedingt zu überzeugen.

+++ Warten auf den ersten Pflichtspielsieg seit der WM +++

Das deutsche Team wartet seit der verkorksten WM im vergangenen Sommer in Russland auf einen Sieg in einem Pflichtspiel. In der Nations League blieb man in der zweiten Jahreshälfte 2018 viermal erfolglos und stieg in die Zweite Liga ab. Gegen die Holländer gab es dabei ein heftiges 0:3 in Amsterdam und ein 2:2 beim Rückspiel in Gelsenkirchen. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw bei der Rückkehr in die niederländische Hauptstadt also auch noch eine Rechnung offen.