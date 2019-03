Rafinha beklagt "frei erfundene Falschmeldung"

Rafinha weiß noch nicht, wo er in der kommenden Saison spielt

Nachdem das südamerikanische Nachrichtenportal "UOL Esporte" am Samstag vermeldete, Rafinha werde im Sommer vom FC Bayern zu Flamengo wechseln und dort einen Zweijahresvertrag unterschreiben, dementierte der Abwehrspieler die Meldung umgehend. Via Twitter meldete sich Rafinha anschließend erneut zu Wort.

Am Samstag erklärte Rafinha gegenüber der "Sport Bild", dass noch keine Entscheidung über seine Zukunft gefallen sei: "Ich weiß noch nicht, ob ich in Europa bleibe oder nach Brasilien gehe." Kurz danach legte der 33-Jährige via Twitter nach und erklärte in einem Statement, dass er noch nicht bei Flamengo unterschrieben habe.

"Ich habe noch einen laufenden Vertrag [...] beim FC Bayern München und erst danach werde ich entscheiden bzw. mitteilen, wo die Reise hingeht", erklärte der Brasilianer. Weiter heißt es: "Ich respektiere den FC Bayern und konzentriere mich momentan auf unsere Meisterschaft und den DFB-Pokal."

Die Meldung von "UOL Esporte" sei "eine Falschmeldung" und "frei erfunden", beklagte Rafinha