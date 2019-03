Hofmann: "Wird momentan vieles zu schlechtgeredet"

Jonas Hofmann spielt seit Januar 2016 für Borussia Mönchengladbach

Nach der überragenden Hinrunde in der Fußball-Bundesliga sucht Borussia Mönchengladbach seit einigen Wochen nach seiner Form. Für Mittelfeldspieler Jonas Hofmann sind die Gladbacher aber immer noch weitestgehend im Soll.

"Es wird mir momentan vieles ein bisschen zu schlechtgeredet. In der Hinrunde hatten wir nach neun Spieltagen 17 Punkte eingefahren, jetzt sind es nach neun Rückrundenspieltagen 14. Wenn man so will, fehlt uns im Vergleich zur Hinrunde nur der Überraschungsdreier gegen den FC Bayern", erklärt der 26-Jährige im Interview mit dem "kicker".

Dennoch räumt er ein, dass die Fohlen aktuell nicht an das Niveau der Hinserie heranreichen: "Wir wissen auch, dass es spielerisch zurzeit nicht so aussieht wie in der Hinrunde. Es fehlt der Schuss Leichtigkeit, Lockerheit, das Selbstverständnis. Aus meiner Sicht sind das alles keine so gravierenden Dinge", so Hofmann.

Sofern das Team von Trainer Dieter Hecking sich in den nächsten Spielen wieder steigert, wird es am Ende der Saison auch für einen Platz in der Champions League reichen, ist sich der ehemalige BVB-Spieler sicher: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unseren Platz unter den Top 4 verteidigen. Gelingt es uns, wieder in einen kleinen Lauf zu kommen, werden wir schwer zu verdrängen sein."

Hofmann vor Vertragsverlängerung: "Bis Ostern sind wir hoffentlich durch"

Dem Spiel am kommenden Samstag gegen Fortuna Düsseldorf komme dabei eine Schlüsselrolle zu: "Es besitzt einen wichtigen Charakter, weil wir uns nach der Länderspielpause den nötigen Schwung für die entscheidenden Wochen holen wollen", beschreibt der Offensivsspieler die Bedeutung des Nachbarschaftsduells.

Neben dem Erreichen der Königsklasse mit der Borussia verfolgt Hofmann in der Rückrunde aber auch noch persönliche Ziele: "Die Nationalmannschaft bleibt weiterhin ein Traum", gesteht er und zeigt sich diesbezüglich hoffnungsvoll: "Damit er wahr wird, muss man über einen langen Zeitraum seine Leistung bringen. Das ist mir bewusst. Ich hoffe, dass es mir gelingt, mich in nächster Zeit wieder so zu präsentieren, dass ich ins Blickfeld gerate und als Kandidat wahrgenommen werde."

Seinen Traum von der Nationalmannschaft will der 120-fache Bundesliga-Spieler auch in Zukunft in Mönchengladbach verfolgen. Eine Vertragsverlängerung stehe unmittelbar bevor, lässt der Rechtsfuß durchblicken: "Bis Ostern sind wir hoffentlich durch."

Derzeit läuft sein Arbeitspapier noch bis 2020.