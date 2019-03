Sieg verschenkt! Magdeburg verballert späten Elfer

Felix Lohkemper vergab den Strafstoß kurz vor Schluss

Der 1. FC Heidenheim hat den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der Viertelfinalgegner von Bayern München im DFB-Pokal kam bei Abstiegskandidat 1. FC Magdeburg nicht über ein 0:0 hinaus und liegt vier Punkte hinter dem Dritten Union Berlin, der am Samstag gegen den SC Paderborn davonziehen kann.

Magdeburg vergab in der 90. Minute durch Felix Lohkemper, der am FCH-Torwart Kevin Müller scheiterte, einen Foulelfmeter und hängt nach dem fünften Spiel in Folge ohne Sieg im Tabellenkeller fest.

93‘|0:0 Schluss. Was ein bitterer Abgang. Das hätte ein Dreier sein müssen.

________#FCMFCH — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) 29. März 2019

Vor 17.517 Zuschauern waren die Gäste zwar über weite Strecken der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, konnten sich aber nicht entscheidend durchsetzen. Zweimal Maximilian Thiel (10., 11.) und dann Marnon Busch (19.), der nur die Unterkante der Latte traf, verpassten in der Anfangsphase die Führung für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt.

Magdeburg hielt kämpferisch dagegen, war vor allem nach der Pause tonangebend und hatte durch Philip Türpitz (83.) auch noch eine große Gelegenheit. Das Team von Coach Michael Oenning spielte nach einer Gelb-Roten Karte gegen Norman Theuerkauf wegen wiederholten Foulspiels (72.) in Überzahl, konnte diesen Vorteil aber nicht nutzen und scheiterte dann sogar noch vom Punkt.