Wird Hamann der Sammer von Gladbach?

Dietmar Hamann steht in einem guten Verhältnis zu Max Eberl

Der Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach schlägt im Sommer neue Wege ein. Neben einem neuen Trainer soll offenbar auch ein prominenter externer Berater kommen: TV-Experte Dietmar Hamann.

Wie der "Express" berichtet, ist der Name des ehemaligen Profis vom FC Bayern München in diesem Zusammenhang intern gefallen. Demnach könnte Hamann in Gladbach eine ähnliche Rolle übernehmen wie Matthias Sammer bei Borussia Dortmund.

Sportdirektor Max Eberl und Hamann kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern. "Er ist einer meiner wenigen Freunde aus dem Fußball-Geschäft", sagte Hamann am Wochenende bei "Sky 90" über den Boss der Fohlen.

In der Sendung äußerte sich Hamann auch zu den Spekulationen um ein mögliches Engagement in Gladbach: "Konkret gibt es dazu nichts zu sagen. Ich glaube, sie haben momentan andere Probleme bei Borussia, aber Max Eberl kann mich jederzeit anrufen."

Eberl ließ zuletzt durchblicken, dass er Verstärkung in der Führungsetage sucht. "Natürlich gucken wir: Was kann man anders machen, wie kann man all die neuen Herausforderungen meistern, die auch die Veränderungen auf dem Transfermarkt mit sich bringen? Es kann sein, dass wir jemanden dazu nehmen, der uns in unserer Arbeit unterstützt", so der 45-Jährige.

In der vergangenen Woche hatte der Tabellenfünfte bereits angekündigt, die Zusammenarbeit mit Trainer Dieter Hecking im Sommer zu beenden. Angeblich soll RB-Salzburg-Coach Marco Rose den vakanten Posten auf der Trainerbank ab Juli übernehmen.