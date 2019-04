Hertha und Dárdai trennen sich im Sommer

Pál Dárdai musste mit Hertha BSC die nächste Niederlage in Kauf nehmen

Nach fünf Niederlagen in Folge rangiert Hertha BSC nur noch auf Platz elf in der Fußball-Bundesliga. Das Vertrauen in Trainer Pál Dárdai ist immens gesunken. Immer Sommer steht nun die Trennung an.

Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, haben sich Klub und Coach einvernehmlich darauf verständigt, dass der Ungar den Trainerposten bei den Profis am Ende der Saison abgibt.

Nach einer eingehenden Analyse der Gesamtsituation sei man gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Veränderung im Sommer für den Hauptstadt-Klub die richtige Entscheidung ist.

"Pál Dárdai hat sich nicht nur als Rekordspieler, sondern nun auch in den vergangenen viereinhalb Jahren als Cheftrainer der Lizenzspielermannschaft große Verdienste um Hertha BSC erworben. Viereinhalb Jahre sehr guter und konstruktiver Zusammenarbeit sind eine sehr lange Zeit im Profigeschäft. Nun sind wir jedoch gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass ein neuer Impuls im Sommer der richtige Schritt für Hertha BSC ist", erklärte Michael Preetz.

"Pál ist ein wichtiger Bestandteil der positiven Entwicklung unseres Klubs und wird auch über seine Zeit als Cheftrainer der Profis hinaus ein großer Faktor der Hertha-Familie bleiben", fügte der Manager an.

Dárdai ab 2020 wieder Jugendcoach

"Das waren sehr intensive und ereignisreiche Jahre für mich als Cheftrainer bei Hertha BSC. Ich bin dankbar für diese Chance, die ich hier bekommen habe und sehr stolz darauf, was wir in dieser Zeit gemeinsam erreicht haben. Aber manchmal ist es so, dass die Zeit für eine Veränderung gekommen ist", sagte Dárdai selbst.

Pál Dárdai, schon als Spieler Identifikationsfigur an der Spree, steht seit seit Februar 2015 als Cheftrainer an der Seitenlinie. Zuvor war er als Jugendtrainer bei der Hertha aktiv. Im vergangenen Dezember hatte der Klub seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2020 verlängert.

Dieser Vertrag soll laut Mitteilung des Vereins auch aktiv bleiben. Nach 2020 wird Dárdai dann wieder als Nachwuchstrainer einsteigen.