Pavard zum Medizincheck in München

Benjamin Pavard wechselt im Sommer vom VfB Stuttgart zum FC Bayern

Mit dem deutschen Fußball-Meister FC Bayern hat sich Weltmeister Benjamin Pavard bereits auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Doch obwohl der Franzose sich mit dem deutschen Rekord-Titelträger schon einig ist, ist der Transfer offiziell noch nicht abgeschlossen. Von Seiten des VfB Stuttgart gab es bislang keine Bestätigung. Nun könnte etwas mehr Bewegung in die Sache kommen.

Laut Informationen des "kicker" befindet sich der 23-Jährige am Montag zum Medizincheck in München. Sollte dieser erfolgreich verlaufen, dürfte der Wechsel in Kürze auch von Seiten der Schwaben als offiziell vermeldet werden, sofern die FCB-Verantwortlichen im Gegenzug 35 Millionen Euro nach Stuttgart überweisen. Diese Summe entspricht der Ausstiegsklausel, die im Vertrag des Abwehrspielers hinterlegt ist.

Noch im Februar hatte der mittlerweile geschasste Sportdirektor Michael Reschke betont: "Da es noch keine Transfer-Vereinbarung zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern gibt, können wir einen Wechsel von Benjamin Pavard für den nächsten Sommer auch nicht bestätigen." Nun könnte also alles ganz schnell gehen.

Für die Bayern ist ohnehin schon seit Mitte Januar klar, dass sich der französische Fußball-Nationalspieler dem Klub anschließt. "Ich kann vermelden, dass wir Benjamin Pavard ab 1. Juli 2019 verpflichtet haben", freute sich FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Wintertrainingslager der Bayern.