Neu-Coach Rose entscheidet über Herrmanns Zukunft mit

Patrick Herrmann will in Gladbach verlängern

Seit 2009 ist Patrick Herrmann eines der Gesichter von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Der Vertrag des Urgesteins läuft jedoch zum Saisonende aus, bei einer möglichen Verlängerung hat auch der neue Trainer ein Wörtchen mitzureden.

Marco Rose übernimmt zum 1. Juli den Posten als Cheftrainer in Gladbach und löst damit Dieter Hecking ab. Unter Hecking machte Herrmann in dieser Saison 20 Einsätze, wobei der Rechtsaußen in der Regel als Ergänzungsspieler zum Zug kam.

In den vergangenen Wochen stellte der 28-Jährige seinen Wert für die Fohlen allerdings mehrfach unter Beweis, wurde gar von den Fans zum Spieler des Monats März gewählt. Unterstützung, die auch als Signal für die Gladbacher Führungsetage verstanden werden könnte.

Mittlerweile kann sich Patrick Herrmann gute Chancen ausrechnen, auch künftig für Gladbach auflaufen zu können. Noch im Winter stand immerhin ein Wechsel zum VfB Stuttgart im Raum, auch der FC Schalke klopfte dem Vernehmen nach bei Herrmann an. Ein Mitgrund für den Richtungswechsel: Marco Rose steht laut "Bild" einer Verlängerung positiv gegenüber.

Sportdirektor Max Eberl betonte gegenüber der Tageszeitung zwar abermals, dass die Entscheidung rein "sportlich" sei. "Aber natürlich wissen wir wie damals bei Mike Hanke, was so eine Entscheidung bedeuten kann. Es gibt Gespräche."

Heißt: Die Niederrheiner wollen nicht noch einmal denselben Fehler begehen und einen verdienten Spieler und Publikumsliebling ziehen zu lassen. 2013 hatten Fans eine Petition gestartet, die sich für den Verbleib von Stürmer Mike Hanke stark machte. Die Verlängerung scheiterte jedoch am Veto des heutigen BVB-Trainers Lucien Favre. Hanke zog damals zum SC Freiburg weiter, wo er ein insgesamt glückloses Jahr verbrachte.

Bei Patrick Herrmann dürften die Aussagen des Managers mit großem Interesse aufgenommen worden sein. Er sagte gegenüber "Bild": "Wir sind im Dialog. Jeder weiß, dass ich Borussia liebe und immer alles für diesen Verein gegeben habe und geben werde."