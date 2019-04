BVB-Stars glauben weiter an erfolgreiche Jagd auf Bayern

Marco Reus (M.) und Mario Götze (r.) äußerten sich nach dem klaren Sieg in Freiburg

Das 4:0 der Dortmunder Borussia beim SC Freiburg sieht deutlicher aus, als es letzten Endes war. Der BVB hatte im ersten Durchgang besonders in spielerischer Hinsicht Probleme im Breisgau, nahm nach 90 Minuten aber vollkommen verdient die drei Punkte mit.

Vor allem für das Selbstvertrauen der Dortmunder war dieses deutliche Ergebnis Gold wert. Auch Mannschaftskapitän Marco Reus bestätigte nach dem Auswärtssieg die große mentale Bedeutung des Erfolgserlebnisses: "Es war wichtig, dass wir früh das 1:0 gemacht haben, weil wir in den letzten Wochen ein bisschen verunsichert waren. Ich denke aber, dass wir heute eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt haben. Vielleicht gewinnen wir am Ende ein bisschen zu hoch, aber wir sind sehr glücklich über den Sieg."

Der 29-Jährige selbst zeigte in Freiburg eine herausragende Leistung. Mit einem Treffer und zwei direkten Torvorlagen war Reus an drei der vier BVB-Treffer unmittelbar beteiligt. Etwas kurios erschien der statistische Wert, dass der BVB-Spielführer zum ersten Mal seinem Teamkollegen und Kumpel Mario Götze ein Tor aufgelegt hatte. Der Weltmeister von 2014 hatte zum zwischenzeitlichen 3:0 erhöht.

Reus glaubt nach dem 21. Saisonsieg der Schwarz-Gelben weiterhin daran, dass seine Mannschaft den FC Bayern noch vom ersten Tabellenplatz verdrängen kann. Dafür nimmt er seine Mitspieler weiter in die Pflicht: "Wir müssen uns auf unsere Leistung konzentrieren. Die war in den letzten Wochen vielleicht nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir haben uns gesagt, es ist wichtig, dass wir vor allem in den schwierigen Momenten zusammenbleiben und weiter daran glauben, Meister zu werden. Wir wollen bis zuletzt den Druck auf die Bayern hoch halten. Das ist uns heute geglückt."

Beiden Titelaspiranten steht Derby bevor

Der Nationalspieler ist bislang noch ohne Titelgewinn in der Bundesliga, blickt mit dem BVB lediglich auf den Pokalsieg 2017 zurück.

Auch der Ex-Münchner Mario Götze traut seiner Mannschaft weiterhin zu, doch noch für die entscheidende Wende im Meisterrennen sorgen zu können. Dabei vermeidet der Offensivmann aber den Blick in seine alte Heimat: "Wir tun einfach gut daran, wenn wir uns auf uns konzentrieren. Wir können das andere nicht beeinflussen. Dann wird am Ende abgerechnet und dann wird sich zeigen, wie weit wir sind."

Der BVB liegt vier Spieltage vor Saisonende weiterhin einen Zähler hinter dem Rekordmeister aus München. Am kommenden Wochenende geht es für die Dortmunder mit dem prestigeträchtigen Revierderby gegen den FC Schalke weiter, während die Münchner zum bayrisch-fränkischen-Derby beim 1. FC Nürnberg antreten.

Der FC Bayern ist zuvor allerdings noch im DFB-Pokalhalbfinale beim SV Werder Bremen gefordert (Mittwoch ab 20:45 Uhr).