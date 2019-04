Olic lobt Kovac: "Deutscher in kroatischer Haut"

Großes Lob von Ivica Olic für Trainer Niko Kovac vom FC Bayern

Sein langjähriger Weggefährte Ivica Olic traut Trainer Niko Kovac zu, beim FC Bayern München eine Erfolgsära zu prägen.

"Niko hat es verdient, Bayern-Trainer zu sein. Ich bin mir sicher, dass er in den nächsten Jahren noch viele Titel mit Bayern gewinnen wird", sagte Olic im Interview mit "Spox" und "Goal".

Bei seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt habe sein kroatischer Landsmann "beinahe Unmögliches geschafft", schwärmte Olic. "Als er den Trainerposten übernahm, war es dort fast so chaotisch wie in Hamburg. Und als er ging, war der Klub DFB-Pokalsieger. Er hat Stabilität gebracht und auch schönen Fußball spielen lassen."

Der frühere Bundesligaprofi, der unter anderem beim FC Bayern und beim HSV spielte, hob besonders Kovacs Charakter hervor: "Niko ist ein Deutscher in kroatischer Haut. Schon als Spieler war er ein hundertprozentiger Profi und das gleiche fordert er jetzt von seinen Spielern. Ich glaube, er ist in seiner gesamten Karriere kein einziges Mal zu spät gekommen."

Olic erzählte in diesem Zusammenhang eine Anekdote von gemeinsamen Länderspielreisen: "Wir haben damals bei der kroatischen Nationalmannschaft am Abend oft Romme gespielt. Die Vorgabe vom Trainer war, dass wir um 23 Uhr im Bett liegen. Niko ist immer als einziger um 22:55 Uhr aufgestanden und in sein Zimmer gegangen. Alle anderen haben die Zeit kroatisch ausgelegt: erstmal bis 23:10 Uhr weiterspielen und schauen, was passiert."

Bereits damals habe Kovac sein Potenzial als Erfolgscoach angedeutet, so Olic. "Er spielte als Sechser und war eigentlich der Trainer auf dem Platz. Er hat gedacht und gehandelt wie ein Trainer. Wenn ich eines Tages einen Cheftrainerposten bekommen sollte, würde ich als erstes Niko anrufen und mir Tipps von ihm holen."