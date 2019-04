Stevens: "Wenn der BVB Meister wird, werde ich gratulieren"

Schalke-Coach Huub Stevens würde dem BVB zum Titel gratulieren

Vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund am Samstag stellte sich Trainer Huub Stevens vom FC Schalke 04 den Fragen der Journalisten und sprach unter anderem über die Qualitäten seiner Mannschaft, die Stärken des BVB sowie die erneute Degradierung von Nabil Bentaleb.

Schalke muss beim BVB auf Sascha Riether, Steven Skrzybski, Yevhen Konoplyanka, Alessandro Schöpf und Mark Uth verzichten. Das teilte Stevens mit.

"Es sind genügend Spieler für das Derby einsatzfähig", sagte der Niederländer, der die angespannte Personalsituation beim abgestürzten Vizemeister nicht groß thematisieren wollte.

Auch zur Personalie Nabil Bentaleb, der erneut in die U23 strafversetzt wurde, wollte sich Stevens nicht konkret äußern. "Ich gehe nicht in Details. Aber wir mussten diese Maßnahme ergreifen, ich konnte nicht anders. Aber es ist ein Mannschaftssport, es geht nicht um einen Spieler", so der 65-Jährige.

Mehrere Medien hatten gemutmaßt, dass Bentaleb den verpflichtenden Deutsch-Kurs geschwänzt habe.

Stevens sagte aber noch etwas zu ersten Verbannung des Algeriers Mitte März: "Ich habe gelesen, dass Nabil bei einem Spiel, bei dem er gefehlt hat, bei seiner schwangeren Frau im Krankenhaus gewesen sein soll. Das war am Samstag. Wir haben am Sonntag gefragt, was mit seiner Frau ist - und da war alles in Ordnung. Am Dienstag oder Mittwoch sind wir nach Sevilla gereist und dann sind seine Kinder am Donnerstag auf die Welt gekommen. Seine Frau ist am Mittwoch ins Krankenhaus gegangen. Ich habe ihm als einem der Ersten gratuliert."

Stevens geht trotz der prekären Tabellensituation und des großen tabellarischen Rückstands auf den BVB optimistisch in die Partie. "Ich hoffe, dass wir in den 90 Minuten auch fußballerische Qualitäten zeigen können. Und damit meine ich 90 Minuten und nicht nur in einzelnen Momenten. Natürlich hat Dortmund Qualitäten, das wissen wir auch. Wir haben auch unsere Qualitäten, nicht nur emotional", sagte der Interimstrainer.

Die wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz des FC Schalke 04

+++ Stevens über die Einstellung der Spieler im Derby +++

"Ich hoffe, dass am Samstag alle wissen, was gefragt ist. Sicherheit habe ich nicht, aber ich hoffe das."

+++ Gönnt Stevens dem BVB den Titel? - Seitenhieb gegen FC Bayern +++

"Der Bessere wird am Ende oben stehen. Ich habe das Spiel gestern auch gesehen. Mit dem Elfmeter. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Die Rivalität zwischen Dortmund und Schalke wird immer bestehen. Aber Respekt für das, was in Dortmund aufgebaut wurde. Wenn der BVB Meister wird, werde ich gratulieren. Aber die Rivalität bleibt dann noch immer."

+++ Stevens über sein letztes Derby +++

"Natürlich freue ich mich. Ein Derby ist etwas Besonderes. Ich habe gute Zeiten und weniger gute Zeiten gehabt. Das hat nichts mit der Tabelle zu tun. Aber besonders ist das, auch für einen Trainer. Ich denke, dass es mein letztes Derby als Trainer ist, ja."

+++ Stevens über die Stimmung im Team +++

"Die Stimmung ist nicht locker, ist doch klar. Aber sie ist auch nicht extra angespannt. Ich versuche zu vermitteln, dass sie Spaß haben. Heute und gestern haben wir andere Übungen gemacht als Montag."

+++ Stevens über Ahmed Kutucu +++

"Ahmed kam zu uns und fragte, ob er bei der U-Mannschaft spielen könnte. Das ist ein Kompliment an die Spieler: Das sind Schritte, die ich als positiv empfinde. Dass ein junger Spieler, der mit bestimmten Problemen zu tun hat, wenig spielt, kann ich mir gut vorstellen. Er hatte auch sein Abitur in den letzten Wochen. Da hat er sich vier Wochen wirklich drum gekümmert. Morgens früh ging er in die Schule und musste danach direkt zu uns. Für einen jungen Burschen ist das viel. Da muss man vorsichtig sein. Spieler, die Leistung bringen für die Mannschaft, halte ich nicht zurück, ob die 19 sind oder 23. Es geht um die Mannschaft."

+++ Stevens über die Vielzahl an Problemen bei Schalke +++

"Wenn du als erfahrener Trainer oben sitzt, sieht man auch viel. Aber alles sieht und hört man nicht. Deswegen ist man überrascht, wenn man damit arbeitet."

+++ Woran liegt die mangelnde Konzentration? +++

"Ich weiß das. Aber ich darf nicht alles sagen. Ich sage das intern. Aber vielleicht sage ich das auch noch mal in der Öffentlichkeit. Das geht in mehrere Richtungen."

+++ Stevens will einen konzentrierten Auftritt +++

"Ich hoffe, dass wir in den 90 Minuten auch fußballerische Qualitäten zeigen können. Und damit meine ich 90 Minuten und nicht nur in einzelnen Momenten. Natürlich hat Dortmund Qualitäten, das wissen wir auch. Wir haben auch unsere Qualitäten, nicht nur emotional."

+++ Stevens über Druck +++

"Beide haben Druck. Wenn Dortmund schnell spielt, müssen wir unsere Antwort haben. Wir müssen konzentriert sein."

+++ Stevens über die vermeintliche Aussichtslosigkeit im Derby +++

"Ich sehe mehrere Spiele, die angeblich aussichtlos sind. Aber dann passiert doch mehr. Ich weiß nicht, wie das Spiel laufen wird. Natürlich kann man den Spielern etwas mitgeben. Wir wollen alles tun, um ein gutes Ergebnis rauszuholen. Mehr können wir nicht tun."

+++ Stevens über die Bedeutung des Derbys +++

"Das Derby ist immer wichtig. Das muss deutlich sein für unsere Fans. Sie spielen um die Meisterschaft und wir um etwas anderes. Aber das Derby bleibt wichtig. Ich schaue nur auf unsere Mannschaft und wie wir Erfolg haben können."

+++ Stevens über die Bentaleb-Degradierung +++

"Das Wichtigste ist, dass genügend Spieler fit sind. Welche Spieler bei der U23 sind, ist nicht das Wichtigste. Über Nabil kann ich nur sagen, dass ich nicht in Details gehe. Aber glauben Sie mir eins: Es ist nicht umsonst, dass wir das tun. Ich finde das schade, aber ich konnte nicht anders. Ich habe mich bei mehreren Leuten erkundigt, um mir sicher zu sein. Das ist ein Mannschaftssport. Wichtig sind die fitten Spieler."

+++ Die Pressekonferenz beginnt +++

Trainer Huub Stevens nimmt Platz, die Pressekonferenz kann beginnen.

+++ Warten auf Stevens +++

Die Pressekonferenz beginnt in wenigen Augenblicken. Noch warten die Medienvertreter auf Trainer Huub Stevens.

+++ Schalke-PK bei Youtube im Live-Stream +++

Die Knappen streamen ihre Pressekonferenz vor dem Revierderby beim BVB wie gewohnt bei Youtube. Hier geht's zum Video:

+++ Revierderby als Chance oder Risiko für Schalke? +++

Mit einem Sieg könnten die Königsblauen dem BVB wohl die Meisterschaft versauen - und eine völlig verkorkste Saison wenigstens ein klein wenig rette. Setzt es in Dortmund allerdings die nächste Niederlage oder gar eine heftige Klatsche, droht die Talfahrt einen neuen Tiefpunkt zu erreichen. Was sagt Stevens zu dieser Gratwanderung?

+++ Was sagt Stevens zu Bentalebs erneuter Strafversetzung in die U23? +++

Vor dem Revierderby hat Schalke den algerischen Nationalspieler Nabil Bentaleb wegen "einer erneuten disziplinarischen Verfehlung" in die zweite Mannschaft strafversetzt. Genauere Details teilte der Revierklub nicht mit. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge schwänzte Bentaleb seinen Deutschunterricht. Wie erklärt Stevens die erneute Degradierung des Problem-Profis?

+++ Darum läuft das Revierderby im Free-TV +++

Dank eines ungewöhnlichen TV-Experiments kommen Fußballanhänger am Samstag in den Genuss eines Bundesliga-Livespiels ohne zusätzliche Bezahlung. Aufgrund einer überraschenden Einigung darf die ARD den Ruhrgebiets-Klassiker zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag zeigen.