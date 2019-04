DFB-Team bereitet sich in Venlo auf die EM-Quali vor

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw trifft sich am 2. Juni in Venlo

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird sich in den Niederlanden auf ihre EM-Qualifikationsspiele in Weißrussland (8. Juni) und drei Tage später in Mainz gegen Estland vorbereiten.

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw trifft sich am 2. Juni in Venlo und wird dann am 7. Juni von Düsseldorf nach Weißrussland fliegen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Freitag bekannt.

Einen Tag nach dem Spiel in Borisov bezieht die DFB-Auswahl ihr Quartier in Mainz. Der viermalige Weltmeister war mit einem 3:2-Erfolg beim Erzrivalen Niederlande in die Qualifikation für die EM 2020 gestartet.