Hazard zum BVB? Eberl bestätigt Ablöse-Poker

Thorgan Hazard will Mönchengladbach verlassen

Manager Max Eberl von Borussia Mönchengladbach hat am Donnerstag bestätigt, dass der Belgier Thorgan Hazard die Fohlen im Sommer verlassen will. Das mögliche Ziel verriet Eberl zwar nicht, dafür nannte der 45-Jährige die Bedingungen, unter denen die Gladbacher grünes Licht für einen Wechsel geben.

Nachdem Thorgan Hazard Anfang der Woche in einem Interview bereits bestätigte, dass er sich mit Borussia Dortmund über einen Wechsel im Sommer 2019 einig ist, erklärte nun auch Fohlen-Manager Max Eberl, dass einzig und allein der Ablöse-Poker einem Transfer zum BVB noch im Wege steht.

"Was seine Zukunft betrifft, hat er jetzt eine Entscheidung getroffen", sagte Eberl am Donnerstag, ohne die Dortmunder Borussia explizit als nächstes Ziel des Belgiers zu nennen.

Hingegen bestätigt Eberl, dass es in den Gesprächen "nur" noch um die Ablösesumme geht: "Jetzt liegt es an uns, die Details mit dem anderen Verein zu besprechen."

Eberl kritisiert Hazard, Hecking lobt

Leicht dürfte sich der Ablöse-Poker zwischen Gladbach und dem BVB nicht gestalten. Laut übereinstimmenden Medienberichten erhoffen sich die Fohlen eine Ablösesumme um 40 Millionen Euro für den Belgier. Die Dortmunder, so heißt es, wollen aber nur rund 20 Millionen Euro zahlen.

Dass die Gespräche rund um Hazards Zukunft auch dessen sportliche Leistung beeinflusst haben, schließt Eberl nicht aus. "Thorgan ist [in der Rückrunde] leider nicht mehr an das Niveau aus der Hinrunde herangekommen. Die Gründe dafür sind vielfältig", ließ der Manager durchblicken, dass nicht nur der Leistungsabfall der gesamten Mannschaft Hazard geschadet hat, sondern auch die Gedanken an einen Wechsel.

Gladbach-Trainer Dieter Hecking nahm den Belgier derweil in Schutz und sagte: "Thorgan Hazard ist für mich ein herausragender Stürmer. Er will mit der Mannschaft unbedingt unsere Ziele erreichen. Wer glaubt, dass er hier nicht mehr alles für Borussia gibt, kann zuhause bleiben. Mein Vertrauen hat Toto zu 100 Prozent."