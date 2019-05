Dieter Hecking äußert sich zu seiner Zukunft

Dieter Hecking lässt seine Zukunft weiter offen

Dieter Hecking wird den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum Saisonende verlassen - so viel steht fest. Gerüchte über die Zukunft des Trainers gibt es massenweise. Nun äußert sich der 54-Jährige selbst.

Hecking, der unter anderem mit Schalke 04, Hertha BSC, Hannover 96 und dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht wird, will den Fokus erst noch auf die laufende Spielzeit legen. "Für Wehmut ist es noch zu früh. Es sind noch drei Spiele zu gehen. Es ist jetzt an der Zeit, die Mannschaft bestmöglich auf das Saisonfinale vorzubereiten", wird der Coach vom "Express" zitiert.

Dennoch sei es nicht verwunderlich, dass sein Name durch die Medien kursiere, merkte der Fußballlehrer an. An den Gerüchten sei aber oftmals weniger dran, als es tatsächlich der Fall sei.

"Ich habe vor einigen Wochen gesagt, dass ich mir vorstellen kann, am 1. Juli wieder irgendwo an der Linie zu stehen. Es kann aber auch sein, dass dies nicht der Fall sein wird. Nicht, weil ich kein Interesse an einem anderen Verein habe, sondern weil ich vielleicht für mich selber die Entscheidung fälle, mal eine Auszeit zu nehmen", erklärte Hecking.

Aber: "Wenn was Spannendes kommt, bei dem ich das 100-prozentige Gefühl habe, dass es gewollt ist, mich zu verpflichten und eine spannende Aufgabe auf mich wartet, dann kann es auch sein, dass ich zur neuen Saison weitermache", so der Übungsleiter, der insgesamt zweieinhalb Jahre bei der Borussia war und zur neuen Saison von Marco Rose ersetzt wird.

Vielleicht mache der Trainer aber auch einfach gar nichts. Eine Entscheidung sei jedenfalls noch nicht gefallen.