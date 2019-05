Koch kritisiert U17 nach EM-Aus

Rainer Koch sieht im DFB-Juniorenbereich Nachholbedarf

DFB-Vizepräsident Rainer Koch hat das vorzeitige Aus der deutschen U17-Junioren bei der Europameisterschaft in Irland kritisch beurteilt.

"Das kann nicht der Anspruch des deutschen Fußballs sein. Wir müssen überlegen, was die Anderen besser gemacht haben", sagte Koch am Mittwoch auf einer Veranstaltung in München, fügte aber auch an: "Ich glaube, dass es bald wieder aufwärts geht und wir auf dem richtigen Weg sind."

Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Feichtenbeiner, der den Deutschen Fußball-Bund mit Turnierende nach vier Jahren verlassen wird, hatte am Dienstag das zweite Gruppenspiel in Waterford 0:1 (0:0) gegen Spanien verloren und damit neben dem Viertelfinale auch das Ticket für die U17-WM in Brasilien im Oktober verpasst.

Das abschließende Spiel der "Hammergruppe" D gegen Österreich am Freitag hat somit keine Bedeutung mehr für die DFB-Auswahl. Den Auftakt hatten die DFB-Junioren 1:3 gegen Vize-Europameister Italien verloren.

Aus den insgesamt vier Gruppen qualifizieren sich jeweils die besten beiden Mannschaften für die Runde der letzten Acht. Das Finale wird am 19. Mai in Dublin ausgetragen, Titelverteidiger sind die Niederlande.