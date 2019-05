Nationalmannschaft veranstaltet Fan-Fest in Aachen

Die Nationalmannschaft plant offenbar ein Fan-Fest

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft veranstaltet als Teil ihrer Charme-Offensive nach dem WM-Debakel 2018 ein großes Fanfest auf dem Aachener Tivoli.

Am 5. Juni werden zwei Mannschaften, die Bundestrainer Joachim Löw aus dem Kader für die EM-Qualifikationsspiele in Weißrussland (Borissow, 8. Juni) und gegen Estland (Mainz, 11. Juni) bildet, in einem Trainingsspiel gegeneinander antreten. Anschließend stehen die Nationalspieler den Fans für Autogramme zur Verfügung. Der Eintritt ist kostenlos.

"Es ist schön, in dieser Form wieder unseren Fans zu begegnen. Wir freuen uns vor allem auf viele Familien und Kinder, die immer für eine besondere Stimmung sorgen", sagte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff.

"Mit dem Tag in Aachen wollen wir uns auch positiv auf die beiden wichtigen Qualifikationsspiele einstimmen, die wir gewinnen wollen." Die DFB-Auswahl bereitet sich ab dem 2. Juni in Venlo vor. Dass die Wahl auf die Niederlande fiel, hatte Verwunderung ausgelöst.

Nach dem peinlichen Vorrunden-Aus als Titelverteidiger bei der WM in Russland hat sich die Nationalmannschaft deutlich mehr Fannähe verschrieben.