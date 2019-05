Stevens kündigt Gespräch mit neuem Schalke-Trainer an

Huub Stevens hofft auf eine baldige Einigung mit einem neuen Schalke-Trainer

Interimscoach Huub Stevens hofft auf eine baldige Klärung der Trainerfrage beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04.

"Ich hoffe, dass ich noch nächste Woche oder in der Woche danach ein Gespräch mit ihm habe", sagte Stevens am Donnerstag.

Nachdem die Gelsenkirchener mit dem 0:0 am Sonntag gegen den FC Augsburg letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigt hatten, sei eine "bestimmte Spannung" weg, sagte der 65-Jährige vor der Begegnung bei Bayer Leverkusen am Samstag.

"Aber wir haben immer noch eine Verantwortung gegenüber der Konkurrenz und den Fans. Die Fans haben wir die ganze Saison enttäuscht", sagte Stevens.