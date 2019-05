Macht der BVB Benfica-Ass Grimaldo zum Rekordtransfer?

Schlägt der BVB zu? Álex Grimaldo soll im Sommer verkauft werden

Álex Grimaldo vom portugiesischen Top-Klub Benfica gilt als eines der größten Linksverteidiger-Talente Europas. Nun ist Borussia Dortmund offenbar auf den 23-Jährigen aufmerksam geworden und ist wohl bereit, eine Rekordablöse für den Spanier zu zahlen.

Wie portugiesische Sport-Tageszeitung "O Jogo" berichtet, bemüht sich der BVB schon seit Längerem um die Dienste von Grimaldo. Demnach steht der Abwehrspieler schon "mit einem Bein" bei einem anderen Klub.

Grimaldo ist zwar noch bis 2021 an Benfica gebunden, doch angesichts der winkenden Millionen-Einnahmen, steht ein Verkauf des U21-Nationalspielers bevor. Für 40 Millionen Euro würden die Portugiesen den Leistungsträger ziehen lassen, vermutet das Blatt.

Sollte der BVB den Zuschlag bekommen, wäre Grimaldo der teuerster Spieler, den die Schwarz-Gelben jemals verpflichtet haben. Diesen Titel hat bislang André Schürrle inne, der 2016 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg kam.

Sobald die Meisterschaft in der Primeira Liga entschieden ist, sollen die Verhandlungen starten. Benfica führt die Tabelle einen Spieltag vor Saisonende mit zwei Punkten an.

Transfer-Duell mit dem SSC Neapel?

Allerdings gilt auch der SSC Neapel als äußert interessiert an Grimaldo. Dem Bericht zufolge könnte es zu einem waschechten Transfer-Duell zwischen den beiden Klubs kommen.

Ein ähnliches Szenario hat sich bereits im vergangen Jahr abgespielt. Damals galt ein Grimaldo-Wechsel zu Neapel als so gut wie sicher. Doch der BVB soll mit einem höheren Gehalt dazwischengefunkt haben. Letztendlich blieb der 23-Jährige aber bei Benfica.

Grimaldo gehört bei Benfica zu den absoluten Leistungsträgern. In der heimischen Liga stand er in 31 von 32 Spielen über die volle Distanz auf dem Platz. Dabei erzielte der Spanier, der in der Jugendakademie des FC Barcelona ausgebildet wurde, vier Treffer und bereitete zehn weitere Tore vor. Hinzu kommen vier Scorerpunkte in der Champions- und Europa League.

Dass der BVB Verstärkung auf der Position des Linksverteidigers sucht, ist zumindest kein Geheimnis. "Wir werden auf der Position auf jeden Fall etwas machen", bestätigte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber "Sky" Anfang April.