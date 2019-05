Füllt Ducksch das Sturm-Vakuum beim Club?

Konnte in Düsseldorf nicht richtig Fuß fassen: Marvin Ducksch

Bei Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg laufen die Vorbereitungen für die kommende Zweitliga-Spielzeit offenbar bereits auf Hochtouren. Nachdem bereits am Samstag durchsickerte, dass der Club auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor wohl um die Gunst von FC-Bayern-Assistenzcoach Peter Hermann buhle und an der Seitenlinie eher nicht mit Interimstrainer Boris Schommers weiterplane, kursieren nun auch erste Gerüchte um die Kaderplanung.

Wie die "Nürnberger Nachrichten" berichten, sollen die Franken großes Interesse an einer Verpflichtung von Marvin Ducksch haben. Der Angreifer von Fortuna Düsseldorf kennt sich im deutschen Unterhaus bestens aus, schoss in der vergangenen Saison Holstein Kiel mit seinen 18 Treffern als Torschützenkönig in die Relegation.

Bei der Fortuna steht der gebürtige Dortmunder, der noch einen bis 2022 gültigen Vertrag hat, derzeit nur auf dem Abstellgleis. In 16 Ligaeinsätzen für Düsseldorf gelang Ducksch als Stürmer nur ein mickriges Tor. Seit Januar stand der 25-Jährige nur zweimal in der Startelf von Trainer Friedhelm Funkel.

Beim Club könnte Duksch das Vakuum im Sturm füllen. In der laufenden Bundesligaspielzeit stellen die Nürnberger mit mageren 25 Treffern in 21 Spielen die mit Abstand schwächste Offensive der Liga. Bester Angreifer der Franken ist der Schwede Mikael Ishak mit gerade einmal vier (!) Tore.

In der Jugend vom BVB ausgebildet, spielte Duck als Youngster in der 3. Liga bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund sowie in der Bundesliga beim SC Paderborn. Nach einem halben Jahr beim FC St. Pauli zog es den Stürmer im Winter der Saison 2016/17 weiter zu den Störchen nach Kiel.