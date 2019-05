Matthäus kontert BVB-Boss Watzke

Lothar Matthäus sieht Fehler beim BVB

Vor dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga besteht für Borussia Dortmund immer noch die Chance auf den ersten Meistertitel seit 2012. Hierfür benötigt der BVB einen Sieg über Borussia Mönchengladbach und eine gleichzeitige Niederlage des FC Bayern München.

"Wir haben jetzt eine Situation einen Spieltag vor Schluss, dass die Bayern alles verlieren können und wir alles gewinnen können", gab BVB-Boss Hans-Joachim Watzke den Druck vor dem Saisonfinale an den FC Bayern weiter.

Für Lothar Matthäus ist diese Spitze in Richtung der Münchner allerdings nur ein "Säbelrasseln". Zudem teile der 58-Jährige die Ansicht Watzkes nicht. "Ich finde schon, dass die Dortmunder Stand jetzt, einiges verloren haben. Nämlich einen Vorsprung von neun Punkten", so der Rekord-Nationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne.

Zudem findet Matthäus, dass sich der BVB in Sachen Titel zu lange bedeckt gehalten hat: "Sie hätten sich viel früher klar positionieren müssen und das Ziel Meisterschaft selbstbewusst ausgeben. Als sie jedoch Tabellenführer waren, kamen solche Sprüche nicht", so der Experte: "Genau andersherum hätte es in meinen Augen mehr Sinn gemacht und dann hätte die Mannschaft vielleicht auch mehr an sich geglaubt."