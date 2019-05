Gnabry: Leipzig wird unter Nagelsmann zur "Großmacht"

Julian Nagelsmann und Serge Gnabry arbeiteten bei 1899 Hoffenheim erfolgreich zusammen

Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry von Bayern München sieht RB Leipzig unter dem künftigen Trainer Julian Nagelsmann als ernsthaften Herausforderer des deutschen Rekordmeisters.

"Er ist nie zufrieden, versucht immer, seine Spieler positiv zu pushen. Er ist ein Fanatiker, das färbt auf seine Spieler ab. Ich glaube, dass sie in den kommenden Jahren zu einer Großmacht heranreifen werden", sagte Gnabry bei "DAZN" und "Spox".

Nagelsmann habe ihm in seinem Leih-Jahr bei 1899 Hoffenheim vor dem endgültigen Wechsel nach München im vergangenen Sommer "mit dieser Art sehr geholfen", meinte der 23-Jährige.

Gnabry hat sich bei den Bayern auf Anhieb durchgesetzt. In 40 Pflichtspielen erzielte er 13 Tore und bereitete neun vor, für Präsident Uli Hoeneß ist er "die größte Überraschung der Saison".

"Von einer Person wie Uli Hoeneß so gelobt zu werden, ist ein schönes Gefühl", sagte er dazu: "Wenn er so etwas sagt, gibt mir das noch einen Extra-Schub, mehr Selbstbewusstsein und die Motivation, so weiterzumachen."