Nagelsmann will Chance auf Europacup nutzen

Julian Nagelsmann steht vor seinem letzten Spiel als Trainer der TSG Hoffenheim

Der scheidende Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim hofft trotz der schlechten Ausgangslage noch auf den Europacup-Einzug.

"Ein kleiner Türspalt ist offen. Wir sind glücklich darüber, nochmal eine Chance bekommen zu haben. Die können wir hoffentlich nutzen", sagte der 31-Jährige vor seinem letzten Spiel als TSG-Coach am Samstag beim FSV Mainz 05 (15:30 Uhr).

Nagelsmann, dessen Team nach drei Begegnungen ohne Sieg vor dem letzten Spieltag auf dem achten Platz steht, muss in Mainz auf die verletzten Nadiem Amiri und Benjamin Hübner auskommen.

Die Ablehnung einer möglichen Europacup-Reform durch die 36 deutschen Profiklubs hat der Trainer derweil begrüßt. "Ich finde das Signal sehr gut. Wenn es noch mehr Wettbewerbe gibt, wird es uninteressant. Das würde den Sport eher kaputt machen", sagte er zu der Thematik: "Die Champions League ist ein toller Wettbewerb - und sie spielt genug Geld ein."

Am Mittwoch hatten die Klubs die von der europäischen Klubvereinigung ECA angestrebte Europacup-Reform einstimmig abgelehnt. Die Reform würde den Europapokal ab 2024 mehr oder weniger zu einer dreigeteilten Europaliga machen.

Im Anschluss an das Spiel in Mainz wird Nagelsmann nach eigenen Angaben in der kommenden Woche ein "paar Termine mit Spielern" hinsichtlich seines neuen Vereins RB Leipzig wahrnehmen, danach geht der Coach in Urlaub.