DFB setzt Schiedsrichter für das Meisterfinale an

Sascha Stegemann leitet das Spiel der Bayern gegen Frankfurt

Sascha Stegemann und Manuel Gräfe werden am Samstag beim Fernduell um die deutsche Meisterschaft zwischen Bayern München und Borussia Dortmund die entscheidenden Spiele leiten.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag bekannt. Stegemann kommt demnach beim Heimspiel der Bayern gegen Eintracht Frankfurt zum Einsatz, Gräfe pfeift die Partie des BVB bei Borussia Mönchengladbach.

Der 45-Jährige war bereits in der vergangenen Woche in den Meisterkampf involviert: Beim 0:0 der Bayern in Leipzig verwehrte er dem Treffer von Leon Goretzka zum vermeintlich titelbringenden 1:0 wegen einer Abseitsstellung von Robert Lewandowski die Anerkennung.

Um den 34 Jahre alten Stegemann hatte es im April auf Schalke Aufregung gegeben, als er einen umstrittenen Handelfmeter gab, den Luka Jovic zum 2:1-Siegtreffer verwandelte (90.+9).

Gräfe pfiff in der Bundesliga keine Mannschaft häufiger als Dortmund (52-mal). Die Bilanz für den BVB ist dabei mit 31 Siegen bei 14 Niederlagen positiv.

Für Stegemann ist es das 13. Spiel mit Beteiligung der Bayern, die Münchner gewannen bei vier Niederlagen bislang acht Mal unter ihm.