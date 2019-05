Magath: Mark van Bommel als Bayern-Trainer "nicht abwegig"

Felix Magath (l.) und Mark van Bommel (r.) kennen sich von früher

Felix Magath hält eine Verpflichtung von Mark van Bommel als künftigen Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München für nicht unwahrscheinlich.

"Wenn Sie mit diesem Namen spekulieren, dann würde ich sagen, haben Sie ein gutes Näschen. Van Bommel als ehemaliger Spieler hier (...) hatte zu den Bayern-Bossen auch damals schon einen sehr guten Draht. Daher halte ich diese Personalie nicht für abwegig", sagte der frühere Bayern-Coach der Mediengruppe "RTL".

Der frühere Bayern-Profi van Bommel trainiert derzeit den niederländischen Vize-Meister PSV Eindhoven und wurde in München zuletzt als möglicher Nachfolger von Niko Kovac gehandelt. Kovac macht es laut Magath "ganz hervorragend" beim Rekordmeister, allerdings hätten sich die ganze Saison über "gute Leistungen mit schwachen Auftritten abgewechselt".

Dass Kovac in München infrage gestellt wird, liegt aus Magaths Sicht an dessen Vorgesetzten. Es seien "die Verantwortlichen von Fußballvereinen, die einen Trainer entweder stark oder schwach machen", sagte er: "Wenn das Feld so bestellt wird, dass sich jeder, dem eine Entscheidung nicht passt, darüber auslassen darf, dann kommt es halt dazu, dass ein Trainer schnell in der Kritik ist und sich letztendlich für jede Entscheidung rechtfertigen muss."