"Hab' ich Brandt!" Bayer-Star wechselt zum BVB

Julian Brandt spielt in der nächsten Saison für den BVB

Was die Spatzen von den Dächern bereits pfiffen, ist nun offiziell: Bayern Leverkusens Julian Brandt schließt sich zur kommenden Saison Vizemeister Borussia Dortmund an. Der BVB hat den Transfer am Mittwochnachmittag bestätigt.

Der Revierklub verkündete den Wechsel mit einer süffisanten Videobotschaft, die über Twitter verbreitet wurde. "Boar, hab' ich Brandt", so der Neuzugang in die Kamera. Anschließend trinkt der Mittelfeldspieler ein Glas Wasser, Sportdirektor Michael Zorc kommt hinzu und fügt an: "Wir auch!"

Der BVB zieht für den 24-fachen Nationalspieler die vertraglich festgesetzte Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro, Brandt erhält einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2024. Allerdings steht der Transfer "noch unter dem Vorbehalt letzter zwischen beiden Klubs zu klärender Details", heißt es in der Erklärung der Dortmunder.

"Obwohl Julian Brandt schon lange in der Bundesliga spielt und sowohl national als auch international über viel Erfahrung verfügt, ist er mit 23 Jahren immer noch ein sehr junger Profi mit Entwicklungspotenzial", kommentierte Zorc die Verpflichtung: "Er kann auf mehreren Offensivpositionen eingesetzt werden und wird unser Spiel mit seiner Kreativität bereichern."

Julian Brandt erklärte, dass die Vertragsunterschrift beim BVB eine Entscheidung "aus dem Bauch" heraus sei: "Im Fall von Borussia Dortmund habe ich ein sehr gutes Gefühl. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, das ist einer der Hauptgründe für meinen Wechsel. Der BVB ist in der vergangenen Saison sehr knapp am Titel vorbeigeschrammt. Es gibt also Luft nach oben."

Im Trikot von Bayer Leverkusen machte Julian Brandt bisher 165 Bundesliga-Spiele und erzielte dabei 34 Tore. Nach Thorgan Hazard (Gladbach) und Nico Schulz (TSG Hoffenheim) ist Julian Brandt nun schon der dritte Neuzugang, den die Borussia unter Dach und Fach gebracht hat.