FCB-Angebot: Ablöse-Poker um Sané beginnt

Der FC Bayern München beschäftigt sich mit Leroy Sané

Am Donnerstag bestätigte Aufsichtsratschef Uli Hoeneß, dass der FC Bayern München an einer Verpflichtung von Leroy Sané von Manchester City interessiert ist. Nun will der Rekordmeister den Citizens offenbar ein erstes Angebot unterbreiten - muss aber wohl noch eine Schippe drauflegen.

Wie der" Guardian" berichtet, planen die Münchner eine 80-Millionen-Euro-Offerte für Sané. Doch ob ManCity den Flügelflitzer für eine vergleichbar geringe Summe ziehen lässt, gilt als fraglich.

Laut "Daily Mail" verlangen die Engländer mindestens 100 Millionen Euro für Sané, dessen Vertrag noch bis 2021 datiert ist. Sollte ManCity an dieser Summe festhalten, dürfte sich der Poker für die Münchner schwer gestalten.

Die "Sport Bild" hatte am Mittwoch nämlich berichtet, dass Sportdirektor Hasan Salihamidzic maximal noch 80 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Demnach hat Uli Hoeneß eine Obergrenze von insgesamt 200 Millionen Euro am vergangenen Wochenende intern festgelegt.

Mit Benjamin Pavard (35 Mio. Euro), Lucas Hernández (80 Mio. Euro) und Fiete Arp (drei Mio. Euro) hat der frisch gebackene Meister schließlich schon drei kostspielige Transfers unter Dach und Fach gebracht.

Die Anzeichen für einen Wechsel von Sané in die Bundesliga verdichteten sich in den vergangenen Tagen immer mehr. Laut dem "kicker" hat der FC Bayern schon Kontakt zu Sanés Berater aufgenommen. "Wir beschäftigen uns mit der Personalie", gab Hoeneß gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" zu.