Stindl spricht über Zukunft in Gladbach

Getty Images

Lars Stindl hat über seine Zukunft bei Gladbach gesprochen

Nach seinem Schienbeinbruch Mitte April hat sich Lars Stindl nun zu seiner Zukunft im Dress von Borussia Mönchengladbach geäußert. Der aktuelle Vertrag bis 2021 soll nicht unbedingt der letzte in Gladbach für den Kapitän sein.

"Ich fühle mich noch fit", betonte Stindl gegenüber "Bild" und fügte an: "Ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich so lange wie Claudio Pizarro kicken werde. Aber ich hab' schon Bock, noch ein paar Jahre im Borussia-Park zu spielen."

Konkrete Pläne, wann er nach seiner schweren Verletzung wieder mitwirken will, hat der 30-Jährige jedoch nicht. "Ich mache mir keinen Stress, zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder auf dem Rasen stehen zu müssen. Ich höre da ganz auf meinen Körper."

Die schlimmen Bilder aus dem Spiel gegen Hannover 96, als Stindl sich im Zweikampf mit Matthias Ostrzolek verletzte, sind längst aus dem Kopf des Gladbachers verschwunden. "Das ist damals blöd gelaufen. Aber im Grunde hatte ich Glück im Unglück, es hätte noch schlimmer kommen können", blickte der Kapitän zurück.

Lars Stindl: Amt als Gladbach-Kapitän ist etwas Besonderes

Ob er in der neuen Saison noch das Amt des Spielführers inne haben werde, konnte Stindl indes nicht beantworten, betonte aber: "Es ist etwas Besonderes, Kapitän von Borussia zu sein. Es ist aber nichts in Stein gemeißelt. Wir müssen abwarten, was der neue Trainer Marco Rose für Ideen hat."

Verantwortung wird der 30-Jährige aber wohl weiterhin übernehmen, so wie bei seiner Kabinen-Ansprache vor der Partie gegen den 1. FC Nürnberg am vorletzten Spieltag. Gladbach gewann das Spiel 4:0 und zurrte damit den Einzug in den europäischen Wettbewerb fest.

"Ganz alleine war ich das allerdings nicht. Ich hatte mich zuvor mit Yann Sommer zusammengesetzt", erklärte Stindl: "Wir waren uns einig, dass wir einige Worte an die Mannschaft richten. Manches muss man eben intern regeln. In Gladbach regeln wir das immer gemeinsam."