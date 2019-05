Lilien reagieren auf Abgang von Heuer Fernandes

Unknown Source

Marcel Schuhen wechselt zum SV Darmstadt 98

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat unmittelbar nach Verkünden des Abgangs von Stamm-Torwart Daniel Heuer Fernandes zum Hamburger SV einen Nachfolger präsentiert.

Wie der Klub am Freitag mitteilte, wechselt Marcel Schuhen von Ligakonkurrent SV Sandhausen zu den Lilien. Der 26-Jährige kommt ablösefrei und erhält einen Vertrag bis 2022.

"Marcel Schuhen hat in den vergangenen Jahren eine große Anzahl an Pflichtspielen absolviert und dabei stets seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Trotz seiner Erfahrung ist er mit 26 Jahren weiterhin im entwicklungsfähigen Alter und wir freuen uns sehr, dass er sich dafür entschieden hat, den nächsten Schritt in seiner Karriere bei uns zu gehen", sagte Carsten Wehlmann, Darmstadts sportlicher Leiter.