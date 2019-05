Wildert Schalke beim VfB Stuttgart?

Getty Images

Sollen Thema auf Schalke sein: Ozan Kabak und Marc Oliver Kempf vom VfB Stuttgart

Auf der Suche nach Verstärkungen für seine anfällige Defensive könnte der FC Schalke 04 womöglich bei Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart fündig werden.

Laut "Bild" spielen Ozan Kabak und Marc Oliver Kempf in den Überlegungen der Königsblauen eine Rolle. Pikant: Schalkes neuer Kaderplaner Michael Reschke fungierte bis Februar als Sportvorstand des VfB. In dieser Funktion holte er beide Profis nach Stuttgart.

Kempf wechselte vor der Saison ablösefrei vom SC Freiburg ins Ländle. Kabak kam im Januar für die VfB-Rekordablösesumme von elf Millionen Euro von Galatasaray.

Beide verfügen über eine Ausstiegsklausel, die durch den Abstieg der Schwaben aktiviert wurde. Kempf ist nun für sechs Millionen Euro zu haben, Kabak würde 15 Millionen Euro kosten.

Der erst 19 Jahre alte Türke gilt als Liebling Reschkes. "Ozan zählt zu den vielversprechendsten Abwehr-Talenten in Europa", schwärmte dieser bei Kabaks Vorstellung in Stuttgart. Für den VfB bestritt der Youngster in der Rückrunde 17 Pflichtspiele, allesamt von Beginn an.

Deutlich günstiger als Kempf und Kabak wäre Kaan Ayhan von Fortuna Düsseldorf, laut übereinstimmenden Medienberichten ebenfalls ein Kandidat auf Schalke. Das Eigengewächs hatte die Knappen 2016 verlassen, könnte nun ebenfalls dank einer Klausel aber für 2,5 Millionen Euro nach Gelsenkirchen zurückkehren. Ayhan wird allerdings auch von Werder Bremen umworben.