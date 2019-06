Hummels erwägt offenbar Abgang vom FC Bayern

Getty Images

Mats Hummels sucht das Gespräch mit den Bossen des FC Bayern

Bereits im Winter rankten sich beim FC Bayern München Abwanderungsgerüchte um Mats Hummels. Diese könnten in der anstehenden Transferperiode wieder aufflammen.

Wie "Sport1" berichtet, will Hummels angesichts der Situation in der Innenverteidigung des Double-Siegers das Gespräch mit der Klub-Führung suchen. Auf eine Saison mit fest und womöglich zu seinen Ungunsten verteilten Rollen in der Abwehrzentrale wolle sich der frühere Dortmunder nicht einlassen, heißt es.

Hintergrund: Im letzten Winter hatte Trainer Niko Kovac öffentlich einen Zweikampf zwischen Hummels und Konkurrent Jérôme Boateng um den freien Platz neben dem neuen Abwehrchef Niklas Süle ausgerufen. Die Hierarchie in der Bayern-Defensive war damit zementiert - mit dem schlechteren Ausgang für Boateng, der kaum noch zum Einsatz kam.

Angesichts des durch die Transfers der Weltmeister Lucas Hernández (Atlético Madrid) und Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) noch einmal deutlich verschärften Konkurrenzkampfes, fürchtet Hummels nun offenbar ein ähnliches Schicksal wie sein langjähriger DFB-Teamkollege, der beim FC Bayern inzwischen auf dem Abstellgleis steht.

Hummels war kurz vor Weihnachten 2018 mit einem Wechsel in die englische Premier League in Verbindung gebracht worden. Sein Berater Marc Kosicke bezeichnete die Meldungen damals als "klassische Ente". Auch Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge dementierte umgehend, dass Hummels den Rekordmeister verlassen wolle.