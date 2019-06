Süle äußert sich zur Boateng-Posse und zu Sané-Gerüchten

Getty Images

Niklas Süle würde sich über einen Wechsel von Leroy Sané freuen

Bayern Münchens Innenverteidiger Niklas Süle kann die als lustlos beschriebene Haltung seines Mannschaftskollegen und Konkurrenten Jérôme Boateng durchaus nachvollziehen.

"Jérôme ist nach wie vor ein Top-Verteidiger, deswegen kann ich seine Reaktion schon verstehen", sagte der Fußball-Nationalspieler in einem Interview mit "Sport1". Boateng habe den Anspruch, zu spielen, daher sei "doch klar, dass er mit der Situation unzufrieden ist."

Nach dem Double aus Meisterschaft und Pokal hatte Bayern-Präsident Uli Hoeneß dem Weltmeister von 2014 einen Wechsel nahegelegt. Boateng aber, der noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, erklärte, er werde nicht wegrennen und dass sich Situationen auch schnell verändern könnten.

"Es ist eine schwierige Situation für ihn. Wie er jetzt damit umgeht, muss er mit dem Verein klären", meinte Süle, der Boateng als "Bombentyp" bezeichnete: "Er weiß auch, dass ich ein Riesenfan von ihm bin und war."

Süle sieht Konkurrenzkampf mit Pavard und Hernández gelassen entgegen

Dem Konkurrenzkampf mit den Neuzugängen Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart und Lucas Hernández von Atlético Madrid sieht Süle gelassen entgegen. "Für mich ist das kein Problem, denn es sind zwei Weltmeister, die unserer Mannschaft helfen werden. Will ich spielen, muss ich mich eh gegen alle durchsetzen", sagte er.

Als Süle 2017 von Hoffenheim zum FC Bayern kam, seien in Mats Hummels und Boateng zwei Weltmeister vor ihm gewesen, "die immer noch zu den besten Innenverteidigern der Welt gehören."

Süle legt Leroy Sané Bayern-Wechsel nahe

In dem Interview äußerte sich Süle auch zu einem möglichen Wechsel von Leroy Sané. "Leroy ist ein Ausnahmespieler, der Bayern München gut zu Gesicht stehen würde", so der Innenverteidiger: "Ich würde mich sehr freuen, wenn er kommt, aber ich will mich da nicht einmischen. Ich glaube aber, dass er weiß, dass Bayern München super ist."

Auch für seinen Trainer Niko Kovac fand Süle lobende Worte. "Es ist doch selbstverständlich, dass ich dem Trainer Rückendeckung gebe. Wir haben mit ihm trotz schwieriger Phasen das Double geholt. Das spricht für sich." Als Fan würde sich der Nationalspieler aber nicht bezeichnen.