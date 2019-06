Van der Vaart bekommt Abschiedsspiel in Hamburg

Getty Images

Rafael van der Vaart darf sich vom Hamburger Publikum verabschieden

Rafael van der Vaart kickte in seiner langen Karriere zweimal für je rund drei Jahre für den HSV. Nun kündigte der Niederländer an, in Hamburg bald auf den Rasen zurückzukehren. Ein Abschiedsspiel ist geplant.

"Hamburg und ich sind immer miteinander verbunden", erklärte van der Vaart gegenüber "Sport1". Die Partie wird am 13. Oktober in der Hansestadt stattfinden: "Ich habe eine super Zeit beim HSV gehabt. Es war der richtige Schritt, von Ajax wegzugehen und zum HSV zu wechseln. Es war ein Traum, beim HSV habe ich eine große Karriere gemacht."

Van der Vaart wechselte 2005 als 22-Jähriger von Ajax Amsterdam zum HSV. Nach drei Jahren zog er weiter zu Real Madrid und landete 2012 über einen Umweg bei Tottenham Hotspur zurück beim Nordklub. Nach einer sportlich schwierigen Zeit verließ er den HSV danach in Richtung Real Betis, bevor er in Dänemark beim FC Midtjylland und Esbjerg fB seine Karriere ausklang.

Für die Niederlande bestritt er 109 Länderspiele und schoss dabei 25 Tore. Die Veranstalter des "Game of Champions" in Hamburg hoffen auf eine mit 57.000 Zuschauern ausverkaufte Arena. Teile des Erlöses sollen an die HSV-Stiftung "Hamburger Weg" gehen, die soziale Projekte in der Hansestadt unterstützt.

Van der Vaart rät de Ligt zu Wechsel zum FC Bayern

Den Sprung aus der Eredivisie in die Bundesliga legt der heute 36-Jährige nun auch der nächsten Spieler-Generation nahe. Im Fokus steht dabei vor allem Ajax-Kapitän Matthijs de Ligt, der von zahlreichen Top-Klubs in Europa gejagt wird.

Einen Wechsel zum FC Bayern würde der einstige Mittelfeldspieler begrüßen. "Ja absolut, ich hoffe, dass er zu Bayern geht, weil ich glaube, das wäre der richtige Verein für ihn. Mein Gefühl sagt, dass er ein Spieler ist, der sich in Deutschland wohlfühlen würde."

Die Münchner sind im Werben um den 19-Jährigen jedoch bei Weitem nicht alleine. So werden dem FC Barcelona, Juventus Turin, FC Liverpool und Manchester United allesamt bessere Chancen zugesprochen.