Louis van Gaal spricht über seinen Lieblingsspieler

Getty Images

Louis van Gaal hat einen Lieblingsspieler

Louis van Gaal trainierte internationale Spitzenklubs wie Ajax Amsterdam, den FC Barcelona oder den FC Bayern München. Mit unzähligen Top-Spielern arbeitete der Niederländer zusammen - aber einer hat es ihm besonders angetan.

"Luís Figo", sagte van Gaal auf die Frage des "Guardian", mit wem es ihm das Training am meisten Spaß gemacht habe. "Er ist ein Gewinnertyp. Er war immer voll da, ob im Training oder im Spiel. Diese Spielertypen mag ich am liebsten, weil sie dir gegenüber offen sind, auf dem Platz aber trotzdem Führungspersönlichkeiten sind." Auch der heutige spanische Nationaltrainer Luis Enrique sei so ein Spieler gewesen.

Drei Jahre hatten van Gaal und Figo zwischen 1997 und 2000 gemeinsam beim FC Barcelona verbracht. Zusammen gewannen sie zwei Meisterschaften und den Pokal. Auch Luis Enrique gehörte damals zum Team.

Viele Titel holte van Gaal in seiner Trainerkarriere. Aber: "Der aufregendste Moment war nicht auf der Trainerbank. Es war auf den Kanälen von Amsterdam nach dem Gewinn der Champions League", sagte der 67-Jährige in Erinnerung an das Jahr 1995. "Es war fantastisch. Mehr als eine Million Menschen entlang der Kanäle, alte Menschen an den Fenstern – einfach fantastisch."