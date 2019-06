VfB-Präsident setzt auf Gomez: "Garant für den Aufstieg"

Getty Images

Mario Gomez soll beim VfB Stuttgart bleiben

Wolfgang Dietrich, Präsident beim VfB Stuttgart, steht nach dem Abstieg der Schwaben in die 2. Bundesliga mehr denn je in der Kritik. Zurücktreten will er aber nicht. Im Kampf um den direkten Wiederaufstieg setzt der Funktionär auf Mario Gomez.

"Er hat bei uns einen gültigen Vertrag", sagte Dietrich der "Sport Bild". "Ein Gomez in guter Form kann ein Garant für den Aufstieg sein und uns sehr helfen." Zuletzt hatte schon Gomez' Berater Uli Ferber erklärt, der Stürmer wolle beim VfB bleiben und seinen bis 2020 laufenden Vertrag erfüllen.

Für Präsident Dietrich steht persönlich eine Menge auf dem Spiel. Misslingt dem VfB der Start in die neue Saison, würden die Rücktrittsforderungen gegen den Präsidenten noch lauter werden.

"Es gibt im Fußball die gleichen Mechanismen wie in der Politik: Bei Misserfolgen kommt der Ruf nach Rücktritt", sagte Dietrich: "Aber genau in schwierigen Momenten ist doch Führungsstärke gefragt. Ich habe keine Sekunde an einen Rücktritt gedacht. Wir – und speziell ich – bekommen nun die Prügel. Aber das halte ich aus."

In die Kritik geraten war Dietrich unter anderem, weil er in der Vergangenheit am Unternehmen Quattrex beteiligt war. Von dort flossen Darlehen an den späteren Relegationsgegner Union Berlin, gegen den der VfB verlor.

Dietrich wehrt sich nun. "Ich bin für den Abstieg genauso mitverantwortlich wie für die Erfolge in den vergangenen Jahren", sagte er: "Wir bekommen die Lizenz ohne Auflagen, wir müssen keine Not­verkäufe machen wie vielleicht andere Klubs."