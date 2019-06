Seitenhieb? Rafinha lässt Kovac bei Dankes-Post außen vor

Getty Images

Rafinha bedankte sich bei zahlreichen Weggefährten

Nach acht Jahren beim FC Bayern München verlässt Rafinha den Rekordmeister. In einem umfassenden Instagram-Post bedankte sich der Brasilianer jetzt bei zahlreichen Weggefährten, ließ einen dabei aber außen vor: Niko Kovac.

In dem Post sprach Rafinha ehemaligen Trainern, Mitspielern, Managern und Präsidenten seinen Dank aus. Zu den aufgelisteten Personen gehören Rudi Assauer, Matthias Sammer, Hasan Salihamidzic, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sowie Ralf Rangnick, Mirko Slomka, Fred Rutten, Felix Magath, Jupp Heynckes, Pep Guardiola und Carlo Ancelotti.

Rafinhas letzter Coach Niko Kovac findet dabei keine Beachtung. Ob es sich hierbei um ein Versehen handelt oder das Fehlen als Seitenhieb gegen den aktuellen Bayern-Trainer zu verstehen ist, bleibt offen. Raum für Spekulationen lässt der Post jedoch allemal.

Unter Kovac stand Rafinha wettbewerbsübergreifend 26 Mal auf dem Platz, davon nur 16 Mal in der Startelf. Sein am Saisonende auslaufender Vertrag in München wurde nicht verlängert.