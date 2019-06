Österreich mit Zittersieg - Polen makellos

GEPA pictures/ D. Goetzhaber

Österreich feierte einen knappen Sieg gegen Slowenien

Der Schalker Guido Burgstaller hat Österreich in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2020 zum ersten Sieg geschossen.

In Klagenfurt gewann das Team des deutschen Trainers Franco Foda gegen Slowenien 1:0 (0:0) und darf weiter auf die Teilnahme an der Endrunde hoffen. Zuvor hatte Österreich gegen Polen (0:1) und in Israel (2:4) zwei Niederlagen kassiert. Mit drei Punkten liegt das Foda-Team in der Gruppe G auf dem vierten Platz.

Angeführt von Kapitän David Alaba und mit insgesamt sechs Bundesligaprofis in der Startelf zeigte sich Österreich bemüht und agierte spielbestimmend, ließ aber zunächst die nötige Qualität in der Offensive vermissen. Der eingewechselte Burgstaller (74.) erlöste die rund 20.000 Fans im Wörthersee-Stadion per Abstauber.

Andi Herzog und Israel gewinnen weiter

Über einen weiteren Sieg freuen durfte sich der frühere österreichische Nationalspieler und jetzige israelische Trainer Andreas Herzog. Nach dem Coup gegen dessen Heimatland Ende März löste Israel auch die Pflichtaufgabe in Lettland und gewann 3:0 (0:0). Alle drei Treffer erzielte Kapitän Eran Zahavi (10., 59., 80.). Israel ist damit Gruppenzweiter.

Die Tabellenführung mit der makellosen Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen verteidigte aber Polen. Das Team um Kapitän Robert Lewandowski gewann dank eines Treffers von Kamil Glik (47.) in Nordmazedonien 1:0 (0:0). Die besten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die EM.