Gladbach angelt sich BVB-Talent

Christof Koepsel, getty

Max Eberl hat ein Top-Talent vom BVB nach Gladbach gelotst

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist bei der Suche nach talentierten Nachwuchsspielern bei Ligarivale Borussia Dortmund fündig geworden. Mit Tim Luca Zimpel verpflichten die Fohlen ein Top-Talent vom BVB.

Eine entsprechende Anfrage der Kölner Boulevard-Zeitung "Express" bestätigten die Gladbacher am Freitag. Demnach wechselt der 16-jährige Mittelfeldspieler im Sommer für eine Ablöse in unbekannter Höhe an den Niederrhein und kickt künftig für den Europa-League-Teilnehmer.

Der Spieler selbst hatte den Wechsel schon vor mehreren Wochen durch einen Social-Media-Post angedeutet. Sein neuer Vertrag beim VfL läuft bis 2022.

Die Borussia war jedoch keineswegs der einzige Verein, der sich für die Dienste des Youngsters interessierte. "Tim wollte nach vier Jahren eine neue Herausforderung. Schon im Winter hatten wir mehrere Anfragen von Bundesligisten, unter anderem vom FC Bayern München, aber auch aus Berlin, vom 1. FC Köln, Schalke 04 und Hoffenheim", sagte Vater Andreas Zimpel der "Siegener Zeitung".

In Anbetracht der Erfolge des Sechsers ist das Interesse der Konkurrenz keine Überraschung. Zimpel gewann mit den BVB zuletzt die Westdeutsche Meisterschaft in der U16. Zuvor wurde er in der U15 bereits West-Meister und Pokalsieger im Westfalenpokal.

In der kommenden Spielzeit läuft er in der B-Junioren-Bundesliga für die U17 der Gladbacher auf.