"Lionesses" knacken tapfere Argentinierinnen

Marc Atkins, getty

Jodie Taylor erzielte das Tor des Abends für England

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel hat die englische Frauen-Nationalmannschaft den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich perfekt gemacht.

Gegen Argentinien gewannen die "Lionesses" ihre Partie in der Gruppe D am Freitagabend in Le Havre 1:0 (0:0). Jodie Taylor (61. Minute) erzielte den Treffer. Das von Ex-Nationalspieler Phil Neville betreute Team war über weite Strecken drückend überlegen. Unter anderem wehrte Argentiniens Torfrau Vanina Correa einen Foulelfmeter von Nikita Parris (28.) ab.

Zuvor hatten in der Gruppe die Weltmeisterinnen von 2011 aus Japan den ersten Sieg bei dem Turnier geschafft. Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Argentinien gelang in Rennes ein 2:1 (2:0)-Erfolg gegen WM-Neuling Schottland.

Die Tore erzielten Mana Iwabuchi (23.) und Yuiko Sugasawa (37.) per Foulelfmeter. Nach dem Anschlusstor von Lana Clelland (88.) wurde es am Ende noch einmal spannend.