Hannover holt Defensivmann Franke

Marcel Franke wechselt zu Hannover 96

Fußball-Zweitligist Hannover 96 rüstet sich weiter für das Unternehmen direkter Wiederaufstieg. Nach der überraschenden Verpflichtung von Rio-Weltmeister Ron-Robert Zieler in der Vorwoche sicherte sich der Bundesliga-Absteiger die Dienste von Innenverteidiger Marcel Franke.

Der 26-Jährige wechselt vom Premier-League-Aufsteiger Norwich City zu den Niedersachsen und erhält einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022.

Der 1,93 Meter große Innenverteidiger wechselt von Norwich City zu unseren Roten

Der gebürtige Dresdner war in der abgelaufenen Saison an Darmstadt 98 ausgeliehen und absolvierte für die Hessen 25 Zweitligaspiele. "Wir haben nach einem modernen Verteidigertyp gesucht und ihn mit Marcel gefunden", sagte Trainer Mirko Slomka: "Er bringt alles mit, was man heute in Bezug auf Spielverständnis und Zweikampfverhalten auf Top-Level braucht, und er ist auch menschlich einer, der hervorragend zu uns passt."