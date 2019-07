Teurer als Embolo? Thuram-Wechsel wohl vor Abschluss

Alexander Scheuber, getty

Marcus Thuram spielt für die U21 Frankreichs

Mit Breel Embolo vom FC Schalke 04 hat sich Borussia Mönchengladbach bereits in der Offensive verstärkt. Ein zusätzlicher Mann für die Angriffsabteilung soll noch kommen. Marcus Thuram, Sohn von Frankreich-Legende Lilian, könnte schon bald zu den Fohlen wechseln.

Laut "L'Équipe" steht der Wechsel des Stürmers unmittelbar bevor. Noch am Mittwoch könnte Gladbach Vollzug melden, so die französische Zeitung.

Im Werben um den U21-Nationalspieler haben sich die Niederrheiner demnach gegen eine Riege an Klubs durchgesetzt, darunter auch Olympique Marseille. In Sachen Ablöse soll nach einem längeren Poker mittlerweile Einigkeit herrschen.

Dem Bericht zufolge zahlt Gladbach zwölf Millionen Euro an Thurams Klub EA Guingamp. Erfolgsabhängige Bonuszahlungen sollen nicht vereinbart werden. Damit wäre der Stürmer zunächst einmal teurer als Neuzugang Breel Embolo, der vom FC Schalke 04 zu den Fohlen wechselte.

Für Embolo überwies Gladbach dem Vernehmen nach zwischen zehn und elf Millionen an die Knappen. Die Summe kann leistungsbezogen allerdings weiter ansteigen.

Malang Sarr bei Gladbach auf der Wunschliste?

Thuram ist derweil noch bis 2020 an den französischen Klub gebunden. Der 21-Jährige war in der abgelaufenen Ligue-1-Saison der große Lichtblick bei Absteiger EA Guingamp. 13 Tore erzielte der flinke Linksaußen in 38 Pflichtspielen. Zuletzt wurde neben Gladbach auch Liga-Rivale Borussia Dortmund mit Thuram in Verbindung gebracht.

Neben Thuram soll auch noch Verteidiger Malang Sarr von OGC Nizza kommen. Nach Informationen des "kicker" steht der 20-Jährige bei der Borussia ganz oben auf der Transfer-Wunschliste. Sarr fühlt sich in den Innenverteidigung am wohlsten, kann in der Viererkette aber auch links agieren.

Sowohl Thuram als auch Sarr weilten zuletzt mit der U21-Nationalmannschaft Frankreichs bei der EM in Italien. Die Franzosen scheiterten allerdings im Halbfinale am späteren Sieger Spanien.