Medizincheck! Ösi-Juwel vor Wechsel zum VfB Stuttgart

Sasa Kalajdzic verstärkt den VfB Stuttgart

Sturmtalent Sasa Kalajdzic vom FC Admira Wacker wird seit Wochen mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Entgegen jüngster Meldungen, laut derer die Verhandlungen ins Stocken geraten sind, befindet sich der Deal nun offenbar doch auf der Zielgeraden.

Laut "fussballtransfers" steht der U21-Nationalspieler Österreichs kurz davor, einen langfristigen Vertrag beim VfB zu unterschreiben. Lediglich Details seien noch zu klären. Nach "Bild"-Informationen befindet sich Kalajdzic bereits zum Medizincheck in Stuttgart.

Der Wechsel könnte noch am Freitag perfekt gemacht werden. Die Ablösesumme für den Angreifer beläuft sich dem Vernehmen nach auf 2,5 Millionen Euro.

Im Juni hatten schon die "Stuttgarter Nachrichten" über eine Einigung des Absteigers mit Kalajdzic berichtet. Laut einem "kicker"-Bericht vom Montag sei der Deal allerdings alles andere als fix, die Gespräche sollen zuletzt auf Eis gelegt worden sein. Nun folgt offenbar die Kehrtwende.

Der zwei Meter große Mittelstürmer schoss sich in der österreichischen Bundesliga zuletzt mit acht Toren in 15 Saison-Einsätzen in den Vordergrund. Durch seine Auftritte bei der U21-EM soll Kalajdzic weitere Interessenten angelockt haben.

"Ich bin extrem glücklich, wie es bei der EM gelaufen ist. Es war eine richtig tolle Erfahrung. Das Tempo ist schon noch einmal was Anderes wie bei der Admira. Aber ich habe gesehen, dass ich auf diesem Niveau spielen kann", zitierten die "Stuttgarter Nachrichten" Kalajdzic nach dem EM-Aus.