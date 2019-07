Schalke müht sich bei Wagners Debüt zum Sieg

FIRO/FIRO/SID/

Rabbi Matondo (l.) schoss das 1:0 bei Schalkes Testerfolg

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat seinem neuen Trainer David Wagner zum Einstand einen mühsamen Sieg geschenkt.

Die Königsblauen gewannen ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen nach wenig überzeugender Leistung mit 3:1 (1:0).

Rabbi Matondo (13.) und Ahmed Kutucu (46. und 87.) erzielten die Tore für die Knappen. Christian März verkürzte zwischenzeitlich für den Viertligisten (78.).

Neuzugang Benito Raman verpasste nach seinem Transfer vom Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf nach Gelsenkirchen ein Tor bei seinem Debüt, unter anderem verfehlte der Belgier kurz vor der Pause das leere Tor.

"Nach fünf Tagen Training war das Spiel so, wie ich es im Vorfeld erwartet habe", resümierte Wagner und führte aus: "Einige Dinge waren bereits in Ordnung, an vielen Dingen müssen wir aber noch arbeiten."

Bei Schalke fehlten unter anderem die U21-Nationalspieler Alexander Nübel und Suat Serdar sowie der vom VfB Stuttgart verpflichtete Ozan Kabak (Fußverletzung).

Aufstellung Schalke 04, 1. Halbzeit:

Langer – Reese, Hofmann, Nastasic, Oczipka – Rudy, Stambouli – Raman, Harit, Matondo – Burgstaller

Aufstellung Schalke 04, 2. Halbzeit:

Woszniak – Plechaty, Ma. Langer, Can, Carls – Fontein, Mercan – Ceka, Skrzybski, Firat – Kutucu

Tore:

0:1 Matondo (13.), 0:2 Kutucu (46.), 1:2 März (78.), 1:3 Kutucu (87.)