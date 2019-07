Reus schickt Titelansage an den FC Bayern

Maja Hitij, getty

Marco Reus glaubt an die Titelchance des BVB

Nach der nur knapp verpassten Meisterschaft in der letzten Saison bläst der BVB in der kommenden Spielzeit erneut zum Angriff auf den FC Bayern. Für Dortmunds Kapitän Marco Reus ist klar, wohin die Reise der Borussia gehen soll.

Endlich nach "ganz oben" will Marco Reus in diesem Jahr mit dem BVB. Dabei ist der 30-Jährige davon überzeugt, dass die Dortmunder den Titel selbst in der Hand haben. "Es liegt an uns, ob wir es schaffen", schickte Reus im "kicker"-Gespräch eine erste Ansage nach München.

Schon wenige Minuten nach dem Ende der Vorsaison soll Reus die Mannschaft auf das neue, alte Ziel eingeschworen haben. Mit guten Transfers und einem nominell "sehr starken" Kader wollen er und die Schwarz-Gelben dieses Ziel in der Saison 2019/20 erreichen.

Reus weiß "nicht, warum es mit Mats Probleme geben sollte"

Ein Spieler, der als feste Stütze bei der Jagd nach der Meisterschaft vorgesehen ist, ist Rückkehrer Mats Hummels. Der Innenverteidiger wechselte für rund 30 Millionen Euro vom FC Bayern nach Dortmund und soll als neuer Platzhirsch fungieren.

Konfliktpotenzial mit dem "Führungsspieler Hummels" sieht Kapitän Reus nicht. "Ich wüsste nicht, warum es mit Mats Probleme geben sollte", erklärte Reus. Hummels werde dem Team mit seiner Persönlichkeit weiterhelfen. Zudem sei es "immer hilfreich", Spieler wie ihn in der Mannschaft zu haben.