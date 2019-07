Medien: Diallo-Abschied zu PSG ist beschlossene Sache

Christian Kaspar-Bartke, getty

Abdou Diallo wechselt wohl zurück in die Ligue 1

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, jetzt soll in Kürze alles fix sein! Laut einem französischen Medienbericht ist der Abschied von Abdou Diallo vom Bundesligisten Borussia Dortmund beschlossene Sache.

Wie die "L'Équipe" vermeldete, soll der Abwehrspieler für rund 32 Millionen Euro vom BVB zu Paris Saint-Germain wechseln. Auch "Sky" vermeldete den bevorstehenden Wechsel des 23-Jährigen, der erst seit dem Vorjahr in Dortmund unter Vertrag steht.

Laut der Medienberichte soll Diallo bei PSG ein Arbeitspapier über fünf Jahre unterzeichnen. Schon vor Wochen war über das Interesse des Klubs von Cheftrainer Thomas Tuchel am Innenverteidiger spekuliert worden.

Der obligatorische Medizincheck soll laut "L'Équipe" bereits in Planung sein und in der kommenden Woche stattfinden. Der Franzose werde demnach auch nicht mit den Schwarz-Gelben in die USA fliegen, wo in den kommenden Tagen eine Promo-Tour des BVB mit weiteren Testspielen ansteht.

Der Linksfuß würde damit dem harten Konkurrenzkampf aus dem Weg gehen, der beim deutschen Vizemeister auf der Innenverteidiger-Position ausgebrochen ist. Durch den Wechsel von Ex-Kapitän Mats Hummels zurück nach Dortmund meldeten zuletzt nicht weniger als sieben Spieler ihre Ansprüche an, beim BVB auf den zentralen Abwehrpositionen zu agieren.

Eine offizielle Bestätigung der Borussia steht noch aus.