Klement erklärt seinen Wechsel zum VfB

Sebastian Widmann, getty

Philipp Klement kickt weiterhin in der 2. Bundesliga

Neuzugang Philipp Klement gilt als einer der großen Hoffnungsträger beim Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart. Der Mittelfeldspieler geht sein Engagement bei den Schwaben äußerst ambitioniert an.

Dafür nimmt der 26-Jährige sogar in Kauf, statt mit seinem Ex-Klub SC Paderborn in der Bundesliga, nun weiterhin im deutschen Fußball-Unterhaus zu spielen.

Im Gespräch mit dem "kicker" betonte Klement: "Für mich war die Perspektive beim VfB entscheidend. Natürlich weiß niemand genau, was passiert [...]. Aus meiner Sicht hat aber alles für den VfB gesprochen, der in vielen Bereichen über andere Möglichkeiten verfügt als mein Ex-Klub."

Das unmissverständlich formulierte Saisonziel der Schwaben ist der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga. Dabei will auch der technisch versierte Mittelfeldspieler mithelfen, der in seiner ersten Saison beim VfB den Sprung zum Stammspieler schaffen will.

Mit der letztjährigen Erfahrung in der 2. Bundesliga weiß Klement indes genau, worauf es in der Spielzeit 2019/2020 für die Stuttgarter ankommen wird: "Wir brauchen neben einer mannschaftlichen Geschlossenheit auch eine gewisse Konstanz in unseren Leistungen. Es braucht nicht immer einen Sahnetag, um zu gewinnen. Aber man sollte möglichst häufig ein konstantes Leistungsniveau abliefern."

Von der Qualität innerhalb des Kaders der Schwaben zeigte sich Klement, der einen Vertrag bis 2023 unterschrieben hat, überzeugt: "Das große Ziel ist der Wiederaufstieg. Es wäre unglaubwürdig, etwas anderes zu sagen. Aber jetzt schon zu oft darüber zu sprechen, finde ich unnötig und verfrüht. Ich denke mehr in Etappen, in Zwischenzielen", mahnte Klement zur nötigen Ruhe.

Der VfB Stuttgart startet am 26. Juli mit dem Eröffnungsspiel gegen Mitabsteiger Hannover 96 in die Zweitliga-Saison.