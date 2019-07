Favre will "unnötige Gegentore" ausmerzen - BVB begeistert

Christof Koepsel, getty

Lucien Favre bereist mit dem BVB die USA

Auf der sechstägigen USA-Reise macht der BVB zunächst in Seattle Halt. Im Trainingszentrum des NFL-Franchise Seattle Seahawks bereitet sich Borussia Dortmund unter anderem auf das Testspiel gegen den heimischen MLS-Klub vor. Gleichzeitig hat sich Trainer Lucien Favre zu den derzeitigen Baustellen geäußert.

"Wir haben in der Rückrunde zu viele unnötige Gegentore kassiert", monierte der Schweizer gegenüber dem "kicker" und deutete damit an, dass die Fehler Defensive letztlich den Titel kosteten. Die Offensive, so Favre weiter, sei hingegen über die gesamte Spielzeit "da gewesen". Nun müsse man daran arbeiten, "die richtige Balance zu finden".

Gegen Seattle Sounders (Donnerstag, 4:30 Uhr deutsche Zeit) bestreitet der BVB das zweite Testspiel des Sommers. Nach dem lockeren Aufgalopp gegen Kreisligist FC Schweinberg (10:0) folgt mit dem MLS-Klub nun ein anderes Kaliber. "Seattle wird sehr, sehr viel laufen. Das ist typisch für ihren Stil", erklärte Favre.

Aus Gründen der Belastungssteuerung wird der Dortmunder Coach möglichst vielen Spielern Einsatzzeiten geben. Bis auf Manuel Akanji und Marcel Schmelzer, die wegen muskulärer Beschwerden in Dortmund geblieben sind, kann Favre auf alle Spieler zurückgreifen, die er für die neue Saison einplant.

BVB besucht NFL-Franchise: "Bedingungen sind fantastisch"

Angesprochen auf die Zielsetzung des Revierklubs für die neue Saison zeigte sich Lucien Favre ungewohnt offensiv. "Natürlich wollen wir Titel gewinnen", so der 61-Jährige, der jedoch gleichzeitig hervorhob: "Als ich gekommen bin, habe ich gesagt, dass wir eine Mannschaft aufbauen müssen und das ein wenig Zeit braucht."

Unterdessen zeigte sich die Borussia von den Bedingungen in den USA mehr als beeindruckt. Der Besuch des Virginia Mason Athletic Centers der Seattle Seahawks hat den Dortmundern noch einmal die großen Dimensionen der NFL vor Augen geführt.

"Wenn die Amerikaner etwas machen, dann machen sie es richtig. Die Bedingungen sind fantastisch. Schauen sie sich nur einmal diesen Rasen an", schwärmte etwa Lucien Favre. Auch Offensivstar Jadon Sancho zeigte sich begeistert: "Das ist alles wirklich sehr, sehr groß hier."